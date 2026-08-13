Дрони для Сил оборони купували майже вдвічі дорожче: НАБУ розкрило схему на 254 млн грн

Безпілотники (ілюстративне фото) / © Sky News

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НАБУ та САП заявили про нові факти у справі щодо можливих зловживань під час закупівлі дронів для Сил оборони 2023 року.

За даними слідства, сума завданих державі збитків зросла з 90 млн до 254 млн грн.

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Чотирьом раніше викритим фігурантам оновили підозри. Крім того, про підозру повідомили ще одному учаснику схеми — фактичному контролеру приватних компаній.

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Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України — розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Що встановило слідство

У жовтні 2025 року НАБУ та САП повідомили про викриття схеми розтрати 90 млн грн під час закупівлі дронів DJI Mavic 3 та Autel Evo Max 4T. Згодом детективи встановили, що до оборудки могли бути залучені ще дві компанії, пов’язані з уже відомим постачальником.

За версією слідства, у вересні 2023 року посадовці Держспецзв’язку уклали з цими компаніями додаткові договори на закупівлю 500 DJI Mavic 3T, 2000 DJI Mavic 3 Pro та 900 DJI Matrice M30T.

У НАБУ стверджують, що дрони купували за цінами, які перевищували ринкові на 60–90%, а переможців закупівель визначали заздалегідь. Для створення видимості конкуренції до торгів нібито залучали інші підконтрольні організаторам компанії.

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Слідство також встановило, що посадовці направили запит на комерційну пропозицію майбутньому переможцю, вказавши назву юридичної особи, яку офіційно зареєстрували лише через кілька днів після відправлення листа.

За даними НАБУ і САП, отриману «маржу» учасники схеми виводили на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за кордон.

Наразі арештовано понад 4 млн доларів на рахунках компаній за межами України та 17 млн грн в Україні.

Досудове розслідування триває. НАБУ та САП встановлюють інших можливих учасників схеми.

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Раніше НАБУ і САП повідомили про нову підозру колишній послині України у США Ользі Стефанішиній. Її підозрюють у незаконному збагаченні.

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