Визнала придатним 200-кілограмового чоловіка: голова ВЛК задекларувала квартиру за 3 млн і новий кросовер

ВЛК (ілюстративне фото) / © ТСН.ua

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Голова військово-лікарської комісії при Коростенському ТЦК та СП Ірина Ковпанець, ВЛК якої визнала придатним до служби чоловіка з інвалідністю вагою майже 200 кг, під час повномасштабної війни придбала новий автомобіль та квартиру під Києвом. Її чоловік торік купив електромобіль преміумкласу.

Про це свідчать дані електронної декларації Ковпанець.

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© Єдиний державний реєстр декларацій

2024 року голова ВЛК придбала квартиру площею 73,5 кв. м у Софіївській Борщагівці під Києвом. Задекларована вартість нерухомості становить 3 млн грн. Також у її власності є нежитлове приміщення площею 85 кв. м у Коростені.

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Торік Ковпанець отримала у власність половину будинку в Коростені. Крім того, від 2024 року вона користується будинком свого брата площею 296,7 кв. м у цьому ж місті.

2022 року Ковпанець придбала новий KIA Sportage за 1,06 млн грн. Її чоловік минулого року купив електромобіль ZEEKR вартістю 1,8 млн грн. До цього він володів Volkswagen ID.4 Crozz 2022 року випуску, який згодом продав за 1,2 млн грн.

© Єдиний державний реєстр декларацій

За минулий рік Ковпанець задекларувала близько 2 млн грн доходу, з яких приблизно 1,8 млн грн становила зарплата. Її чоловік отримав понад 500 тис. грн зарплати та пенсії, а також 2 тис. грн державної «Зимової підтримки».

© Єдиний державний реєстр декларацій

На банківських рахунках Ковпанець задекларовано понад 700 тис. грн та 1,8 тис. доларів.

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© Єдиний державний реєстр декларацій

Що відомо про смерть чоловіка після проходження ВЛК

6 серпня у Коростенському районному ТЦК та СП помер 46-річний Андрій Стесюк. Під час перевірки документів його виявили як порушника правил військового обліку та доправили до ТЦК, де він пройшов військово-лікарську комісію. За її висновком чоловіка визнали придатним до військової служби.

Близько 14:38 Стесюк раптово знепритомнів. Уже в автомобілі швидкої допомоги в нього зупинилося серце. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати чоловіка не вдалося. У ТЦК повідомляли, що попередньою причиною смерті могла стати раптова зупинка серця, а зовнішніх тілесних ушкоджень на тілі не виявили.

Мати померлого Тамара Стесюк розповідала, що її син протягом 19 років мав тяжкі захворювання, зокрема виразковий коліт і психічний розлад. За її словами, близько десяти років він мав інвалідність, важив майже 200 кг і постійно приймав ліки.

Вона також стверджувала, що того ранку працівники ТЦК примусово посадили її сина в автомобіль, коли він ішов до магазину без документів і телефону. Попри стан здоров’я, після проходження ВЛК його визнали придатним до військової служби.

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