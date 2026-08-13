Як позбутися неприємного запаху з пральної машини – прості поради для домашніх умов

Пральна машина / © unsplash.com

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Найчастіше проблема неприємного запаху з пральної машини пов’язана з вологою та залишками порошку, гелю або кондиціонера. Вони можуть накопичуватися в барабані, дозаторі й складках ущільнювача, де після циклу довго не висихають.

ТСН.ua ділиться порадами, що потрібно чистити насамперед.

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Як почистити барабан пральної машини

Якщо на панелі є штатна програма очищення барабана, оберіть її та використайте лише спеціальний засіб для очищення барабана. Такий цикл запускають без білизни. Після завершення залиште дверцята відчиненими, щоб барабан просох.

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Не змішуйте хлорвмісні засоби з оцтом, кислотами чи іншими очищувачами. Універсальні рецепти з фіксованою дозою оцту або хлору не підходять для всіх машин і можуть пошкодити деталі. Якщо окремої програми немає, перевірте посібник виробника перед вибором режиму й засобу.

Лоток для порошку: як вимити й висушити

Вийміть лоток. Знімну деталь промийте під водою, приберіть розм’якшені залишки засобу з кутів і перегородок, а потім повністю висушіть.

Протріть також нішу, у якій стоїть лоток: там можуть залишатися волога й наліт. Не повертайте деталь на місце мокрою — це знову створить умови для запаху.

Як очистити гуму пральної машини

Відгорніть складки ущільнювача й перевірте, чи не залишилися там ворс, волосся, дрібні предмети або вода. Протріть гуму м’якою вологою тканиною, а потім витріть насухо, особливо в нижній частині.

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Не використовуйте гострі предмети, жорсткі абразиви та засоби. Якщо на ущільнювачі є тріщини, стійкий наліт або пліснява, яку не вдається прибрати без пошкодження гуми, тоді вже потрібна консультація сервісу.

Фільтр і злив: коли потрібна інструкція

Фільтр насоса може накопичувати ворс і дрібні предмети, але доступ до нього та порядок очищення залежать від моделі. Перед роботою вимкніть машину з розетки, звіртеся з інструкцією і підготуйте ємність для води: під час відкривання фільтра вона може витекти.

Не відкручуйте деталі, якщо не розумієте, де саме розташований фільтр і як його безпечно зняти. Якщо після очищення запах не зникає, з’являється вода під машиною або прилад не зливає воду, зверніться до майстра, а не переходьте до ремонту навмання.

Що робити після кожного прання

Після циклу дістаньте білизну, витріть видиму вологу з ущільнювача й залиште дверцята та лоток прочиненими, якщо це безпечно для дітей і тварин. Так повітря циркулюватиме всередині, а частинки швидше висохнуть.

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Регулярно промивайте дозатор і перевіряйте складки манжети та не перевантажуйте барабан.

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