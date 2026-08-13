На заводі з виробництва боєприпасів пролунав потужний вибух: перші подробиці (фото)

Вибух Фото ілюстративне / © Крымский ветер

Реклама

Сьогодні, 13 серпня, в Італії, поблизу Рима, сталася пожежа, після якої пролунав сильний вибух. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомляє Sky TG24.

Реклама

Інцидент стався у першій половині дня на території колишнього заводу Simmel Difesa в районі Кварто-Кілометро.

Реклама

Вибух в Італії Фото скрін відео Sky TG24.

За інформацією ЗМІ з посиланням на ANSA, загоряння, ймовірно, виникло у виробничому відділенні, де здійснюється пресування порохів. Потужний вибух почули місцеві жителі, після чого на підприємство прибули екстрені служби.

На місці працюють пожежники. Наразі фахівці встановлюють обставини події та причину вибуху.

На заводі виробляють боєприпаси

Підприємство наразі належить KNDS Ammo Italy. Компанія спеціалізується на виробництві боєприпасів середнього та великого калібру для сухопутних і військово-морських сил, а також твердого палива для аерокосмічних ракет-носіїв.

За даними рятувальників, займання та подальша детонація могли охопити лише одну ділянку виробничо-складського комплексу, де виготовляють і зберігають вибухові речовини та боєприпаси.

Реклама

Постраждалих немає

Попри потужний вибух, загиблих і поранених не зафіксовано. Також, за попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто з працівників чи інших людей не постраждав.

Причини займання та вибуху наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала у Болгарії. Там на військовому заводі загорівся склад боєприпасів. За попередньою інформацією, загорілася вантажівка, а в одному зі складів боєприпасів сталася пожежа.

Новини партнерів