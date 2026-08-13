На заводе по производству боеприпасов раздался мощный взрыв: первые подробности (фото)

Взрыв Фото иллюстративный / © Крымский ветер

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Сегодня, 13 августа, в Италии, близ Рима, произошел пожар, после которого раздался сильный взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщает Sky TG24.

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Инцидент произошел в первой половине дня на территории бывшего завода Simmel Difesa в районе Кварто-Километро.

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Взрыв в Италии Фото скрин видео Sky TG24.

По информации СМИ со ссылкой на ANSA, возгорание, вероятно, возникло в производственном отделении, где производится прессование порохов. Мощный взрыв услышали местные жители, после чего на предприятие прибыли экстренные службы.

На месте работают пожарные. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия и причину взрыва.

На заводе производят боеприпасы

Предприятие в настоящее время принадлежит KNDS Ammo Italy. Компания специализируется на производстве боеприпасов среднего и крупного калибра для сухопутных и военно-морских сил, а также жесткого топлива для аэрокосмических ракет-носителей.

По данным спасателей, возгорание и последующая детонация могли охватить только один участок производственно-складского комплекса, где производят и хранят взрывчатые вещества и боеприпасы.

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Пострадавших нет

Несмотря на мощный взрыв, погибшие и раненые не зафиксированы. Также, по предварительным данным, в результате инцидента никто из работников или других людей не пострадал.

Причины возгорания и взрыва выясняются.

Напомним, серия взрывов прогремела в Болгарии. Там на военном заводе загорелся склад боеприпасов. По предварительной информации, загорелся грузовик, а в одном из складов боеприпасов произошел пожар.

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