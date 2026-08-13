Надбавка к пенсии по возрасту: кто имеет право на дополнительные выплаты и как их получить

Пенсия в Украине / © ТСН.ua

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Помимо основного расчетного размера пенсии по возрасту, действующее законодательство Украины предусматривает ряд ежемесячных доплат и надбавок.

Некоторые бонусы начисляются Пенсионным фондом Украины (ПФУ) автоматически, тогда как для получения других необходимо предоставить соответствующие подтверждающие документы.

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Об этом говорится в репортаже ТСН.ua.

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Доплата за сверхнормативный страховой стаж

Это самая массовая надбавка в Украине — по оценкам специалистов, ее получают около 80% всех пенсионеров (до 8 миллионов человек).

Условие назначения: наличие официального страхового стажа свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин (для тех, кто вышел на пенсию до октября 2011 года — свыше 25 и 20 лет соответственно).

Размер: за каждый полный год «сверхнормативного» стажа к пенсии добавляется 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (или 1% от базового размера пенсии, если он меньше прожиточного минимума).

Сумма: в настоящее время эта доплата составляет 25,95 грн за каждый дополнительный год.

Возрастные компенсационные надбавки

Это вторая по популярности категория выплат, которую получает каждый третий украинский пенсионер (более 3,5 млн человек).

Доплаты выплачиваются лицам, достигшим соответствующего возрастного рубежа, при условии, что общий размер их пенсии не превышает 10 340,35 грн:

70–74 года: плюс 300 грн в месяц;

75–79 лет: плюс 456 грн в месяц (то есть сумма увеличивается на плюс 156 грн по сравнению с предыдущей);

80 лет и старше: плюс 570 грн в месяц (сумма увеличивается еще на плюс 114 грн).

Доплата по возрасту начисляется автоматически, начиная со дня рождения пенсионера (в первый месяц — пропорционально количеству дней после даты рождения).

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Специальные и индивидуальные надбавки

Около 1% пенсионеров имеют право на специальные доплаты в связи с особым статусом или жизненными обстоятельствами (как правило, для этого требуется личное обращение в ПФУ):

За особые заслуги перед Украиной: Герои Украины, лица, награжденные орденами, матери-героини и т. п.;

Содержание несовершеннолетних детей: выплачивается неработающим пенсионерам на каждого ребенка до 18 лет;

Почетные доноры: лица, имеющие статус «Почетный донор Украины», получают ежемесячную надбавку в размере 10% от общего прожиточного минимума.

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