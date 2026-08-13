Гороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака: день негативной энергетики

Подсолнухи / © Associated Press

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В это время, несмотря на финал рабочей недели, нельзя предаваться лениться — бурлящая энергия потребует выхода, и неважно, во что именно она выльется — в профессиональные свершения или домашнюю работу, главное в этой ситуации — активно действовать.

Овен

Переутомление, которое вы можете почувствовать в это время, как ни странно, нужно будет лечить работой: увлекшись, вы и не заметите, как усталость уйдет, уступив место бодрости и желанию активно действовать.

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Телец

Не стоит торопиться с оформлением деловых и — особенно! — финансовых документов: поскольку в этот день в их текст может вкрасться досадная ошибка, лучше отложить подписание важных договоров.

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Близнецы

Нежелательно тратить силы, отпущенные предстаивтелям знака на это время, впустую: нужно выбрать наиболее важную на решение задачу и, не отвлекаясь второстепенных вопросов, работать только над ней.

Рак

В случае накатывающего на вас раздражения, необходимо, как говорят в таких случаях, «выпустить пар», для чего подходит любой способ, главное, чтобы он был безопасен для окружающих — можно, например, рвать бумагу.

Лев

Велика вероятность того, что конфликт, зачинщиком которого вы можете стать в этот день, приведет к серьезным последствиям: как минимум, можно поссориться с близким человеком, а как максимум — расстаться с ним.

Дева

Решая финансовые вопросы, необходимо соблюдать осторожность, а еще лучше и вовсе от них отказаться — в этот день вместо ожидаемой и желаемой прибыли можно получить неожиданный и весьма досадный убыток.

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Весы

Занимаясь физическим трудом главное — работать размеренно и не торопясь, перетрудившись, вы рискуете потерять силы и раньше времени сойдете с дистанции, а это приведет и к профессиональным, ни к финансовым потерям.

Скорпион

Внутреннее недовольство, нарастающее в течение дня, может подталкивать вас к конфликтам с окружающими людьми — во избежание неприятных последствий необходимо сдерживать себя в эмоциональном плане.

Стрелец

Из-за эмоций, вырвавшихся из-под контроля и разбушевавшихся, вы можете совершить поступки, которые впоследствии сами себе не простите — стоит ли делать то, о чем впоследствии придется долго и, увы, безрезультатно жалеть.

Козерог

Необходимо следить за своим — мягко говоря, своеобразным — чувством юмора: то, что вам кажется смешным, может обидеть людей, которым адресованы ваши шутки — не стоит напрасно наживать врагов в их лице.

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Водолей

Прежде чем подписать важный договор с серьезными финансовыми последствиями, тщательно его изучите — особенно текст, написанный мелким шрифтом: досадных ошибок и обидных опечаток еще никто не отменял.

Рыбы

Перед выходными особенно нежелательно попадаться на глаза непосредственному начальству: будучи, не в настроении, оно может обрушить свой — на этот раз, немотивированный — гнев на вашу голову.

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