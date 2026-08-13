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"Все в огне, начало гореть": пассажирка, пережившая удар РФ по поезду, рассказала жуткие детали
Очевидица рассказала о резком торможении, пожаре в поле и оперативной эвакуации пассажиров поезда.
Пассажирка поезда «Одесса — Днепр», подвергшегося вражеской атаке, поделилась жуткими воспоминаниями о первых секундах удара. По ее словам, эвакуация началась буквально в 100 м от безопасной станции, куда направлялся состав.
Об этом девушка рассказала журналистам телеканала «Новини.Live».
Пассажирка сообщила, что сначала люди не поняли, почему поезд внезапно остановился. Впоследствии стало известно о необходимости срочной эвакуации.
«Мы думали, что это какая-то внезапная остановка. Мало ли что это тревога. Слышим, что людей начинают срочно эвакуировать. Вышел проводник и сказал, что происходит срочная эвакуация. Мы начали выбегать из поезда и идти к посадке. Тогда приехали пожарные и «скорая», — рассказала девушка.
По ее словам, в ходе эвакуации люди встретили главную проводницу. Она пояснила, что после объявления воздушной тревоги пассажиров планировали доставить на ближайшую железнодорожную станцию, где они должны были покинуть поезд и перейти в укрытие.
Девушка отметила, что такое решение приняли из-за многочисленных сетований пассажиров и блогеров на высадку людей ночью или днем прямо посреди поля. По ее словам, люди требуют, чтобы поезда во время тревоги останавливались на станциях, где есть хотя бы какое-нибудь укрытие или безопасное место.
«Исходя из этого, „Укрзализныця“ приняла решение останавливаться только на станции», — сказала пассажирка.
Однако на этот раз поезд не успел доехать до станции около 100 м.
«Но, к сожалению, произошло так, что мы подошли буквально за 100 метров к станции, и реактивный «Шахед» попал прямо в первый вагон. Боюсь представить, если бы мы доехали до этой станции, этот «Шахед» мог бы попасть не в первый вагон, где был машинист и его помощник, но, к сожалению, в вагонах были пассажиры», — рассказала девушка.
После этого пассажиры были эвакуированы школьными автобусами. Люди в конце концов добрались до Одессы, среди пассажиров никто не пострадал.
Девушка также описала момент атаки. По ее словам, люди услышали резкое торможение поезда, а после выхода увидели пожар в поле.
«Мы слышали только то, что поезд очень резко затормозил. Когда мы вышли из поезда, мы увидели, что слева все горит. Гореть начало в поле, потому что, скорее всего, осколки посыпались на поле. Были смелые мужчины, которые тапками это поле тушили», — поделилась пережитым пассажирка.
Атака на поезд в Одесской области 13 августа — что известно
Напомним, 13 августа на Одесчине реактивный «Шахед» прицельно ударил по локомотиву пассажирского поезда сообщением «Одесса — Днепр», в котором находились более 300 пассажиров, в том числе 67 детей. Погибли 50-летний машинист и его 41-летний помощник, которые до последнего вели поезд, чтобы остановить его в безопасном месте для эвакуации людей.
В результате попадания возник пожар, который уже ликвидировали спасатели. 340 пассажиров оперативно эвакуировали и доставили в Одессу 12 автобусов, никто из них не пострадал. Правоохранители расследуют очередное военное преступление России.