"Все в огне, начало гореть": пассажирка, пережившая удар РФ по поезду, рассказала жуткие детали

Атакованный поезд «Одесса—Днепр» / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Реклама

Пассажирка поезда «Одесса — Днепр», подвергшегося вражеской атаке, поделилась жуткими воспоминаниями о первых секундах удара. По ее словам, эвакуация началась буквально в 100 м от безопасной станции, куда направлялся состав.

Об этом девушка рассказала журналистам телеканала «Новини.Live».

Реклама

Пассажирка сообщила, что сначала люди не поняли, почему поезд внезапно остановился. Впоследствии стало известно о необходимости срочной эвакуации.

Реклама

«Мы думали, что это какая-то внезапная остановка. Мало ли что это тревога. Слышим, что людей начинают срочно эвакуировать. Вышел проводник и сказал, что происходит срочная эвакуация. Мы начали выбегать из поезда и идти к посадке. Тогда приехали пожарные и «скорая», — рассказала девушка.

По ее словам, в ходе эвакуации люди встретили главную проводницу. Она пояснила, что после объявления воздушной тревоги пассажиров планировали доставить на ближайшую железнодорожную станцию, где они должны были покинуть поезд и перейти в укрытие.

Девушка отметила, что такое решение приняли из-за многочисленных сетований пассажиров и блогеров на высадку людей ночью или днем прямо посреди поля. По ее словам, люди требуют, чтобы поезда во время тревоги останавливались на станциях, где есть хотя бы какое-нибудь укрытие или безопасное место.

«Исходя из этого, „Укрзализныця“ приняла решение останавливаться только на станции», — сказала пассажирка.

Реклама

Однако на этот раз поезд не успел доехать до станции около 100 м.

«Но, к сожалению, произошло так, что мы подошли буквально за 100 метров к станции, и реактивный «Шахед» попал прямо в первый вагон. Боюсь представить, если бы мы доехали до этой станции, этот «Шахед» мог бы попасть не в первый вагон, где был машинист и его помощник, но, к сожалению, в вагонах были пассажиры», — рассказала девушка.

После этого пассажиры были эвакуированы школьными автобусами. Люди в конце концов добрались до Одессы, среди пассажиров никто не пострадал.

Девушка также описала момент атаки. По ее словам, люди услышали резкое торможение поезда, а после выхода увидели пожар в поле.

Реклама

«Мы слышали только то, что поезд очень резко затормозил. Когда мы вышли из поезда, мы увидели, что слева все горит. Гореть начало в поле, потому что, скорее всего, осколки посыпались на поле. Были смелые мужчины, которые тапками это поле тушили», — поделилась пережитым пассажирка.

Атака на поезд в Одесской области 13 августа — что известно

Напомним, 13 августа на Одесчине реактивный «Шахед» прицельно ударил по локомотиву пассажирского поезда сообщением «Одесса — Днепр», в котором находились более 300 пассажиров, в том числе 67 детей. Погибли 50-летний машинист и его 41-летний помощник, которые до последнего вели поезд, чтобы остановить его в безопасном месте для эвакуации людей.

В результате попадания возник пожар, который уже ликвидировали спасатели. 340 пассажиров оперативно эвакуировали и доставили в Одессу 12 автобусов, никто из них не пострадал. Правоохранители расследуют очередное военное преступление России.

Новости партнеров