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Россия посреди дня ударила по рынку с людьми и мосту: ранены люди, первые детали
Россия нанесла удар с помощью беспилотника по рынку «Лесной» и одному из мостов в Славянске.
13 августа российские войска атаковали Славянск в Донецкой области. В результате удара по рынку ранения получили три женщины.
Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
По его словам, атака произошла около 10:45. Российские войска нанесли удар беспилотным летательным аппаратом «Молния-2» по рынку «Лесной». Ранения получили три женщины, в настоящее время двух из них готовят к транспортировке в клинику в Днепре.
Почти одновременно с атакой на рынок российским ударом был разрушен один из мостов через реку Казенный Торец.
Напомним, в ночь на 13 августа российские войска нанесли удары с помощью дронов по Измаильскому району Одесской области. Под вражеским ударом оказалась портовая инфраструктура.