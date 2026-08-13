РФ начала применять новую ракету «Монохром» с ИИ: чем она опасна для Украины

Монохром

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Россия начала применять против Украины новую малозаметную крылатую ракету С-71М "Монохром", которая может использовать технологии искусственного интеллекта для автономного поиска и выбора целей. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки и обломки боеприпасов.

Об этом пишет Defense Exptess.

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Что известно о «Монохроме»

С-71М – это российская крылатая авиационная ракета, созданная с использованием технологий малозаметности. По данным Defense Express, ее дальность оценивается примерно в 200 км, хотя российская сторона заявляет до 350 км.

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Ракета имеет боевую часть массой около 250 кг и, по имеющейся информации, может запускаться с истребителя Су-57. В перспективе ее могут интегрировать и в другие российские боевые самолеты.

Украинская разведка официально указывает С-71М "Монохром" среди российских систем вооружения, а ее разработчиком называет Объединенную авиастроительную корпорацию РФ.

Почему здесь важен искусственный интеллект

Главная особенность «Монохрома» — не только дальность или боевая часть, но и возможность автономной работы системы наведения.

По описанию концепции ракеты она может самостоятельно осуществлять поиск цели в заданном районе и определять приоритет объектов для поражения. Именно для выполнения сложных вычислений может использоваться Nvidia Jetson Orin.

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Подобный принцип россияне уже испытывали на ударном БпЛА V2U. По данным ГУР, этот беспилотник имеет систему на базе Jetson Orin и способен автономно искать и выбирать цели.

Чем это отличается от обычной ракеты

В традиционной схеме операторы или заранее заданный маршрут определяют, куда должен лететь боеприпас. В случае автономного оружия, часть решений переносится непосредственно на борт.

То есть ракета потенциально может прибыть в определенный район, анализировать информацию от своих сенсоров и выбирать объект в соответствии с заложенным алгоритмом.

Это создает дополнительные риски: в случае ошибки системы распознавания ракета может неправильно классифицировать объект. В то же время нет достаточных открытых данных, чтобы утверждать, что С-71М уже самостоятельно выбирает и поражает конкретные гражданские цели в Украине.

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Опаснее ли она баллистических ракет

Непосредственно сравнивать "Монохром" с баллистическими ракетами как "больше" или "менее" опасное оружие некорректно - это разные классы боеприпасов.

Однако появление автономной крылатой ракеты создает новый тип угрозы. Сочетание малозаметности, дальности и возможности автоматизированного распознавания целей потенциально усложняет ее выявление, сопровождение и прогнозирование поведения.

Особое внимание обращает на то, что Россия постепенно переносит наработки с автономных дронов на дальнобойные средства поражения. Таким образом, «Монохром» может быть не просто отдельным типом ракеты, а частью более широкого российского направления создания оружия, способного принимать часть решений без непосредственного участия оператора.

Насколько эффективна эта система в реальных боевых условиях и действительно ли она способна надежно распознавать цели, остается открытым вопросом. Но сам факт появления такой технологии в российских ракетах свидетельствует о дальнейшей автоматизации войны.

Напомним, Россия вновь применяет против Украины северокорейские баллистические ракеты КН-23. В ISW предполагают, что Москва может использовать их для испытания и повышения точности наводки. По данным украинской стороны, КНДР могла передать РФ не менее 40 таких ракет. В то же время, Россия может готовить дальнейшее наращивание баллистических ударов.

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