Как вода влияет на артериальное давление: вы будете в шоке

Вода / © pexels.com

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Вода напрямую связана с работой сердечно-сосудистой системы, поэтому недостаточное количество жидкости может сказываться на артериальном давлении.

В то же время, по словам экспертов, влияние воды на показатели давления не всегда одинаково, пишет Eating Well. В некоторых ситуациях они могут даже кратковременно повышаться.

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Что происходит с давлением, когда организму не хватает воды

Кровь в значительной степени состоит из воды, поэтому при обезвоживании уменьшается ее объем. Поэтому артериальное давление может падать.

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Организм пытается компенсировать такое состояние: кровеносные сосуды сужаются, а натрий задерживается, чтобы вернуть давление нормальным значениям. При длительном или регулярном обезвоживании эта компенсаторная реакция может создавать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и затруднять поддержание нормального давления.

Достаточное количество жидкости помогает организму сохранять нормальный объем крови и поддерживать кровообращение.

Может ли вода снизить артериальное давление

Если человек регулярно потребляет недостаточно жидкости, увеличение количества воды может помочь стабилизировать АД.

Когда организм теряет воду, в крови становится меньше жидкости и больше натрия. В ответ выделяется гормон вазопрессина. Он способствует удержанию воды почками, а также оказывает влияние на кровеносные сосуды, заставляя их сужаться. Это может вызвать повышение давления.

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Когда организм получает достаточное количество воды, потребность в такой компенсаторной реакции уменьшается. Сосуды могут оставаться более расслабленными, что способствует поддержанию нормального АД.

Связано ли потребление воды с риском гипертонии

Регулярное поддержание водного баланса может иметь значение не только для текущих показателей давления, но и риска развития гипертонии.

По словам врача Джассинты Аняоку, в исследовании, которое длилось девять лет, взрослые, которые выпивали по меньшей мере шесть стаканов простой воды ежедневно, имели более низкий риск развития гипертонии по сравнению с людьми, которые выпивали один стакан или меньше в день.

В то же время на появление высокого давления влияют и многие другие факторы, включая наследственность, питание, уровень физической активности и образ жизни.

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Некоторые исследования также показывают, что люди с гипертонией могут быть менее гидратированными. Длительное увеличение потребления жидкости, по словам диетолога Патриции Колеса, может способствовать выведению натрия из организма, что в свою очередь способно влиять на артериальное давление.

Когда вода может временно повысить давление

Воздействие воды не всегда означает снижение показателей. В некоторых случаях после ее быстрого применения давление может на короткое время повыситься.

Это может быть полезно для людей, у которых при переходе из положения сидя или лежа в вертикальное возникает резкое падение давления и головокружение. Такое состояние называется ортостатической гипотензией. Для него характерно снижение систолического давления по меньшей мере на 20 мм рт. ст. или диастолического на 10 мм рт. ст. в течение трех минут после вставания.

В такой ситуации быстрое употребление 300–500 мл воды, то есть примерно двух чашек, может помочь повысить давление до требуемого уровня. Подобная кратковременная реакция может наблюдаться и у людей без проблем со здоровьем.

Объясняют это двумя механизмами. Во-первых, вода увеличивает объем крови, из-за чего давление внутри кровеносных сосудов может возрасти. Во-вторых, быстрое питье активирует симпатическую нервную систему — ту же реакцию организма, которую связывают с режимом «бей или беги». В результате запускается ряд процессов, в частности, сужение сосудов, что также способно временно повысить артериальное давление.

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