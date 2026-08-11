Кремлевские пропагандисты в истерике призывают Путина "уничтожить все, что можно" в Украине

Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремлевские пропагандисты истерически визжат, что Россия «должна уничтожить все, что можно уничтожить» в Украине. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что «фюрер» Владимир Путин может начать нападение на НАТО уже через несколько недель.

Об этом сообщает британское издание Daily Express.

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В статье упоминают заявления российского военного эксперта и полковника в отставке Юрия Кнутова в эфире государственной телепрограммы «60 минут» о том, что якобы у России есть «окно возможностей», которое нельзя упустить. Именно поэтому, дерзко добавил он, меры должны включать удары по Украине «ежедневно по максимуму».

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«Мы должны использовать это окно возможностей. Мы должны наносить удары каждый день, по максимуму. Сейчас нам следует уничтожить все, что можно уничтожить», — заявил он.

Во время своего выступления он восхвалял иранцев, потому что они «так здорово справились» во время шестимесячной войны с США, а ракеты Тегерана Кнутов назвал «просто ошеломляющими».

«Иранцы прекрасно справляются со стратегией массированных баллистических ударов, особенно с использованием "Хорремшехр-4" с дальностью в четыре километра. Это гиперзвуковые ракеты. Они ошеломляющие», — высказался российский эксперт.

Заметим, что эти заявления прозвучали всего через несколько дней после слов другого военного эксперта Игоря Коротченко о том, что Россия якобы может применить ядерное оружие, если сочтет это необходимым. В эфире пропагандистского российского шоу «60 минут» он заявил, что такие удары Москва могла бы использовать для «уничтожения транспортной логистики на западе Украины».

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«Мы поддерживаем наши вооруженные силы и решения нашего верховного главнокомандующего. Российский народ ждет новых ударов против Украины», — дерзко выразился он.

Удары РФ по Украине — последние новости

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что РФ получила дополнительное вооружение из КНДР. Речь идет о баллистических ракетах Северной Кореи.

В то же время Институт изучения войны отмечает, что в Кремле нашли способ усилить давление на Украину . Переориентация российского производства на баллистические ракеты может усилить угрозу в преддверии зимы. В частности, Москва может рассматривать кампанию как способ избежать переговоров.

Аналитики считают, что Россия будет атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру зимой 2026/2027 годов и начнет ударную кампанию с Киева в течение следующих недель. В частности, россияне хотят воспользоваться постоянной нехваткой ракет-перехватчиков в Украине.

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