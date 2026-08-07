Россия готовит новые баллистические удары: эксперт назвал единственный способ изменить ситуацию

Баллистика РФ. / © ТСН.ua

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После очередного массированного баллистического удара России в Украине обострился вопрос защиты от этого типа ракет. Главная ее опасность — очень малая продолжительность полета, которая оставляет очень мало времени для реагирования.

Что поможет кардильно изменить ситуацию, рассказал военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан в эфире «24 Канала».

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Он пояснил, что дополнительную угрозу представляет применение кассетных боевых частей, что значительно повышает риски для мирных жителей. В то же время, украинские средства ПВО пока не могут обеспечить прикрытие всей территории государства. Вероятно, Украине нужно готовиться к возможным новым ракетным атакам со стороны России. Сдержать такие удары, по оценке Свитана, способно собственное дальнобойное оружие, которое создаст для Кремля неизбежные последствия.

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«Пока у нас не будет баллистики, способной долететь до Москвы и сделать с ней то же, что россияне делают с Киевом, они будут продолжать издеваться над Украиной. Для России Москва является главной точкой принятия решений», — объяснил эксперт.

Свитан подчеркнул, что новое военное руководство, в том числе генералы Евгений Хмара, Михаил Драпатый и Игорь Скибюк, должно сделать развитие ракетной программы одним из ключевых приоритетов — обеспечить необходимое финансирование и ускорить работу над отечественными системами. Ведь у Украины есть соответствующие наработки. Именно поэтому, подчеркнул эксперт, речь идет не о создании с нуля, а о переходе к масштабированию и запуску серийного производства. Он высказал предположение, что за три-четыре месяца эта программа должна заработать, максимум — до конца года.

Параллельно Украина ждет британские баллистические ракеты. По словам Свитана, речь идет об оружии с боевой частью около 200 кг и дальностью 500-600 км, однако до появления таких возможностей украинцам придется рассредоточиваться и максимально внимательно реагировать на воздушные тревоги.

Как долго жить под баллистикой

Свитан отмечает, что быстро закрыть всю территорию Украины от таких ударов невозможно даже при поставке дополнительных ракет PAC-3. Их хватит только для прикрытия отдельных районов. Впрочем, большинство регионов в дальнейшем будут оставаться в зоне риска. Получить готовое дальнобойное оружие от партнеров тоже сложно, ведь значительные американские запасы были потрачены из-за войны на Ближнем Востоке.

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«Сейчас у нас нет возможности влиять на противника зеркально или ассиметрично. Пока мы не сможем добираться до Москвы, придется рассредоточиваться, выходить из-под ударов и постоянно быть готовыми скрыться», — объяснил Свитан.

Наибольшую опасность представляет баллистика с кассетными боевыми частями. Эксперт называет применение такого вооружения по городской застройке «чистым терроризмом, рассчитанным на то, чтобы убить как можно больше гражданских»

По словам Свитана, после появления украинского дальнобойного ответа Россия вряд ли сразу откажется от такой тактики. По его прогнозу, связь между ударами по Украине и последствиями для РФ придется демонстрировать как минимум несколько месяцев, поэтому украинцам следует оставаться особенно бдительными еще около года.

Напомним, ночью против 5 августа во время комбинированного удара РФ применила четыре «Циркона», 24 «Искандера» и разные типы беспилотников. Впрочем, никакой ракеты не удалось сбить . Произошли попадания ракет и 17 ударных БПЛА на 26 локациях.

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Президент подчеркнул, что Украина сталкивается с нехваткой средств противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков. В первом полугодии 2026-го объемы поставок ракет для ПВО сократились втрое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В то же время партнеры имеют необходимые запасы вооружения, однако передача этих ракет Украине зависит от принятия соответствующих политических решений.

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