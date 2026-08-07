Овощное ассорти

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Овощное ассорти является одной из самых популярных зимних заготовок. Такой способ консервирования позволяет гармонично сочетать разные вкусы и текстуры, создавая яркое и питательное блюдо, которое станет отличным дополнением к любому гарниру.

Необходимые ингредиенты

Для наполнения литровых банок используют комбинацию сезонных овощей:

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маленькие огурцы;

спелые помидоры;

кабачки или молодые патиссоны;

соцветие цветной капусты;

грибы;

репчатый лук.

Для улучшения вкусовых качеств на дно каждой банки рекомендуется добавить:

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кружочки моркови;

лавровый лист;

черный и ароматный перец горошком.

Ингредиенты для маринада (на 3 литра воды)

сахар — 300 г;

соль — 100 г;

уксус — 1,5 стакана.

Технология приготовления

Овощи тщательно промыть. Цветную капусту разделить на соцветия, лук нарезать колечками, огурцы, помидоры и кабачки оставить целиком или нарезать большими кусками. Подготовленные овощи и специи выложить плотно в чистые литровые банки. Залить овощи крутым кипятком, накрыть крышками и оставить для прогревания на 20 минут. Слить воду из банок в кастрюлю. Добавить соль, сахар и уксус. Довести раствор до кипения и проварить в течение нескольких минут. Горячим маринадом залить овощи в банках до самого верха.

Банки герметично закрыть крышками, перевернуть вверх дном и тщательно укутать до полного охлаждения. По желанию для дополнительной безопасности заготовки после заливки маринадом банки можно подвергнуть дополнительной стерилизации в течение 10 минут. Использование качественных свежих овощей и чистота тары обеспечивают длительное хранение продукта.

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