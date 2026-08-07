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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
2019
Время на прочтение
2 мин

Овощное ассорти на зиму — яркое, вкусное и красивое

Проверенный рецепт овощного ассорти на зиму.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
42 ккал
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Овощное ассорти

Овощное ассорти

Овощное ассорти является одной из самых популярных зимних заготовок. Такой способ консервирования позволяет гармонично сочетать разные вкусы и текстуры, создавая яркое и питательное блюдо, которое станет отличным дополнением к любому гарниру.

Необходимые ингредиенты

Для наполнения литровых банок используют комбинацию сезонных овощей:

  • маленькие огурцы;

  • спелые помидоры;

  • кабачки или молодые патиссоны;

  • соцветие цветной капусты;

  • грибы;

  • репчатый лук.

Для улучшения вкусовых качеств на дно каждой банки рекомендуется добавить:

  • кружочки моркови;

  • лавровый лист;

  • черный и ароматный перец горошком.

Ингредиенты для маринада (на 3 литра воды)

  • сахар — 300 г;

  • соль — 100 г;

  • уксус — 1,5 стакана.

Технология приготовления

  1. Овощи тщательно промыть. Цветную капусту разделить на соцветия, лук нарезать колечками, огурцы, помидоры и кабачки оставить целиком или нарезать большими кусками.

  2. Подготовленные овощи и специи выложить плотно в чистые литровые банки.

  3. Залить овощи крутым кипятком, накрыть крышками и оставить для прогревания на 20 минут.

  4. Слить воду из банок в кастрюлю. Добавить соль, сахар и уксус. Довести раствор до кипения и проварить в течение нескольких минут.

  5. Горячим маринадом залить овощи в банках до самого верха.

Банки герметично закрыть крышками, перевернуть вверх дном и тщательно укутать до полного охлаждения. По желанию для дополнительной безопасности заготовки после заливки маринадом банки можно подвергнуть дополнительной стерилизации в течение 10 минут. Использование качественных свежих овощей и чистота тары обеспечивают длительное хранение продукта.

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