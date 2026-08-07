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- Категория
- Консервация и варенье
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Овощное ассорти на зиму — яркое, вкусное и красивое
Проверенный рецепт овощного ассорти на зиму.
Овощное ассорти является одной из самых популярных зимних заготовок. Такой способ консервирования позволяет гармонично сочетать разные вкусы и текстуры, создавая яркое и питательное блюдо, которое станет отличным дополнением к любому гарниру.
Необходимые ингредиенты
Для наполнения литровых банок используют комбинацию сезонных овощей:
маленькие огурцы;
спелые помидоры;
кабачки или молодые патиссоны;
соцветие цветной капусты;
грибы;
репчатый лук.
Для улучшения вкусовых качеств на дно каждой банки рекомендуется добавить:
кружочки моркови;
лавровый лист;
черный и ароматный перец горошком.
Ингредиенты для маринада (на 3 литра воды)
сахар — 300 г;
соль — 100 г;
уксус — 1,5 стакана.
Технология приготовления
Овощи тщательно промыть. Цветную капусту разделить на соцветия, лук нарезать колечками, огурцы, помидоры и кабачки оставить целиком или нарезать большими кусками.
Подготовленные овощи и специи выложить плотно в чистые литровые банки.
Залить овощи крутым кипятком, накрыть крышками и оставить для прогревания на 20 минут.
Слить воду из банок в кастрюлю. Добавить соль, сахар и уксус. Довести раствор до кипения и проварить в течение нескольких минут.
Горячим маринадом залить овощи в банках до самого верха.
Банки герметично закрыть крышками, перевернуть вверх дном и тщательно укутать до полного охлаждения. По желанию для дополнительной безопасности заготовки после заливки маринадом банки можно подвергнуть дополнительной стерилизации в течение 10 минут. Использование качественных свежих овощей и чистота тары обеспечивают длительное хранение продукта.