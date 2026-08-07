В Украине предложили отменить бронь для представителей шоу-бизнеса: кто в списке

Мобилизация в Украине / © ТСН

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Певцов, актеров и телеведущих хотят лишить бронирования от мобилизации.

На сайте Кабинета Министров зарегистрировали электронную петицию с призывом пересмотреть правила мобилизационного бронирования для представителей сферы культуры и шоу-бизнеса. Автор инициативы предлагает лишить права на отсрочку артистов, телеведущих, блогеров и других работников развлекательной индустрии.

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Соответствующая петиция опубликована на официальном портале электронных петиций Кабинета Министров Украины. Автор обращения Николай Груздов предлагает изменить действующие правила, согласно которым отдельные культурные учреждения могут получать статус критически важных предприятий, а их работники право на бронирование от мобилизации.

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«Бронирование военнообязанных во время мобилизации должно применяться исключительно для обеспечения непрерывной работы государственных органов, сектора безопасности и обороны, критической инфраструктуры, медицины, энергетики, транспорта, связи и других сфер, без которых невозможны оборона государства и жизнедеятельность населения», — отметил автор петиции.

Кого предлагают лишить права на бронирование

В случае реализации инициативы изменения могут касаться:

певцов;

актеров;

телеведущих;

музыкантов;

блогеров;

режиссеров;

художников;

работников цирковой и развлекательной сферы.

«В то же время необходимо разграничить творческий и развлекательный персонал и отдельных технических работников, непосредственно обеспечивающих физическую сохранность уникальных музейных фондов, аварийную защиту объектов культурного наследия или эвакуацию культурных ценностей из районов боевых действий. Такие узкие функции могут оцениваться по общим критериям персональной незаменимости, но сама принадлежность к сфере культуры не должна создавать право на бронирование», — отметил Николай Груздов.

Какие изменения предлагает автор петиции

В обращении содержится ряд предложений, среди которых:

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внесение изменений в статью 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», чтобы деятельность в сфере культуры, искусства и шоу-бизнеса не была основанием для бронирования;

пересмотр постановления Кабинета Министров №76 и исключение из перечня критически важных предприятий организаций, занимающихся концертной деятельностью, развлекательными мероприятиями, коммерческим телевидением и производством развлекательного контента;

запрещение бронирования по должности для певцов, актеров, телеведущих, художников и других представителей шоу-индустрии;

отмена преимуществ для бронирования через почетные звания, благотворительную деятельность, участие в сборе средств для ВСУ или гастрольную деятельность;

проведение аудита уже оформленных бронирований в сфере культуры и проверка учреждений, получивших статус критически важных;

обнародование информации о количестве забронированных работников культуры и перечень соответствующих организаций.

Что будет дальше

В настоящее время петиция находится на этапе сбора подписей. Если она наберет 25 тысяч голосов, Кабинет Министров будет обязан рассмотреть обращение в установленном законом порядке.

В то же время электронные петиции носят рекомендательный характер. Даже после успешного сбора необходимого количества подписей решения о возможных изменениях принимаются органами власти, а сами предложения не вступают в силу автоматически.

Напомним, ранее в Украине получила огласку электронная петиция с требованием отменить право на отсрочку от мобилизации и увольнения со службы для мужчин, содержащих троих и более детей в возрасте до 18 лет.

В Верховной Раде прокомментировали возможный пересмотр законодательных норм. Нардеп, заместитель председателя профильного комитета и глава делегации ВР в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что на данный момент любые изменения в категории призывников поставлены на паузу. Таким образом, несмотря на высокий общественный резонанс вокруг петиции, многодетные родители продолжают оставаться в утвержденном списке лиц, не подлежащих принудительному призыву на военную службу.

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