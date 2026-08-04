Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины, кроме тех, кто имеет надлежащим образом оформленную отсрочку или бронирование. В то же время правила мобилизации продолжают обновляться.

Правительство изменило порядок оформления и переоформления отсрочек, в Минбороны готовят реформу ТЦК и СП, а Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о якобы новых ограничениях права на отсрочку. ТСН.ua собрал главные изменения, которые следует знать военнообязанным в августе.

Реклама

Военное положение и мобилизацию продлили до конца октября

14 июля Верховная Рада поддержала очередное продолжение военного положения и всеобщей мобилизации.

Реклама

За соответствующие решения проголосовали 313 и 311 народных депутатов. Таким образом, парламент уже в двадцатый раз с начала полномасштабной войны продлил действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней — до 31 октября 2026 года.

24 июля соответствующие законы подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Новые правила оформления отсрочки: изменившееся с 1 августа

Кабинет Министров изменил порядок оформления отсрочек от мобилизации. Главное новшество состоит в том, что военнообязанные теперь могут переоформить действующую отсрочку на другое законное основание без риска быть мобилизованными при рассмотрении документов.

Как пояснили в Минобороны, это касается случаев , когда у человека появляется новое законное основание для отсрочки. К примеру, если военнообязанный имел отсрочку через обучение, а потом у него родился 3-ий ребенок либо появилась необходимость осуществлять неизменный уход за родственником.

Реклама

До момента принятия решения действующая отсрочка продолжает действовать. Если комиссия подтвердит новое основание, предварительная отсрочка будет отменена только после внесения новых сведений в реестр «Оберег». Если же в переоформлении откажут, действующая отсрочка останется действительной до истечения срока ее действия.

Подать заявление на получение или переоформление отсрочки можно через ЦНАП с использованием средств портала Действие.

При подаче заявления система будет автоматически проверять, состоит ли человек на военном учете и имеет ли действующую отсрочку. Если военнообязанный уже имеет действительную отсрочку, новое заявление не будет формироваться. Исключение составляют случаи переоформления или когда до истечения срока действия отсрочки осталось менее 30 дней.

Комиссия должна рассмотреть заявление в течение семи рабочих дней. Если потребуется обращаться в другие государственные органы, этот срок могут продлить до 15 рабочих дней.

Реклама

До принятия решения заявителей не будут направляться на прохождение военно-врачебной комиссии. В случае положительного решения сведения в реестр «Оберіг» должны быть внесены в течение одного календарного дня.

Отдельно правительство уточнило порядок оформления отсрочек для забронированных работников, государственных служащих и отдельных должностных лиц, а также механизм внесения соответствующих данных в реестр «Оберег». В Минобороны подчеркнули, что эти изменения должны сделать процедуру более четкой, прозрачной и унифицированной.

В Минобороны готовят масштабную реформу ТЦК

В Минобороны подтвердили, что в ближайшее время представят правительству реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом во время часа вопросов правительству сообщил заместитель министра обороны Василий Шкураков. По его словам, необходимые наработки уже завершаются, после чего они будут вынесены на рассмотрение Кабмина.

В Минобороны объясняют, что это станет вторым этапом масштабной реформы системы прохождения военной службы. Первый уже стартовал и предусматривает новые форматы контрактов, определение четких сроков службы и пересмотр системы денежного довольствия военнослужащих.

Следующий этап будет касаться рекрутинга, мобилизации и работы ТЦК и СП. Детали предстоящей реформы пока не разглашают.

Ранее планировалось, что перемены могут заработать уже в августе. Однако теперь ожидается, что соответствующие решения будут приниматься ближе к сентябрю после возвращения народных депутатов из отпуска. Их могут начать рассматривать после 18 августа.

Для работников ТЦК хотят ввести новые правила

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15459, предлагающий изменить правила работы представителей ТЦК СП во время мобилизационных мероприятий.

Документ предусматривает, что работники ТЦК, осуществляющие уведомление граждан и проверку военно-учетных документов, должны быть назначены соответствующим приказом руководителя ТЦК.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают сделать обязательной непрерывную фото- и видеофиксацию всего процесса проверки документов. Бодикамеры должны работать с начала выполнения служебных обязанностей и до завершения мобилизационных мероприятий.

Также предлагается оборудовать транспортные средства, по которым военнообязанных доставляют в ТЦК и СП, системы непрерывной видеофиксации внутри салона.

Отснятые материалы должны храниться на серверах ТЦК не менее 90 календарных дней. Если видеозапись будет отсутствовать или не сохранится, проводить дальнейшие мероприятия по уведомлению или доставке граждан в ТЦК не будет разрешено. В то же время, записи могут храниться дольше, если они нужны для уголовных или административных производств, служебных расследований, рассмотрения жалоб или по запросам правоохранителей.

Отдельный блок законопроекта касается поведения представителей ТЦК при исполнении служебных обязанностей. В частности, документ предлагает запретить применение физической силы, повреждение имущества граждан, угрозы, вымогание неправомерной выгоды, а также сокрытие лица балаклавами или другой одеждой, которая не позволяет установить личность работника ТЦК.

Фейк о «восемь категориях без отсрочки»: что известно

В конце июля в соцсетях начала распространяться информация о том, что восемь категорий военнообязанных якобы потеряли право на отсрочку.

Такие сообщения появились после публикации Донецкого областного ТЦК и СП, однако после огласки это сообщение было удалено. Впоследствии Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о якобы новых изменениях законодательства.

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко призвал не распространять сообщения о «новых правилах мобилизации», которые на самом деле не принимались. Никаких новых законодательных изменений, лишающих права на отсрочку упомянутые категории граждан, пока нет.

Кто имеет право на отсрочку и бронирование

Закон определяет категории военнообязанных, которые могут получить временное освобождение от мобилизации или бронирования.

Право на отсрочку имеют родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, а также родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Также от мобилизации временно освобождаются родители или опекуны, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей, лица, осуществляющие постоянный уход за больными или людьми с инвалидностью среди близких родственников, ученые, преподаватели заведений высшего образования, аспиранты, докторанты и научно-педагогические работники.

Кроме того, мобилизации не подлежат близкие родственники погибших или пропавших без вести во время войны защитников Украины.

Кто может уехать за границу в августе

Правила пересечения государственной границы остаются неизменными. Лица, имеющие оформленную отсрочку, могут выезжать за пределы Украины при наличии документов, подтверждающих такое право.

В то же время основание для отсрочки не дает автоматического права на выезд студентам старше 23 лет. В то же время ребята в возрасте от 18 до 23 лет могут беспрепятственно пересекать государственную границу.

Также право на выезд имеют несовершеннолетние, граждане старше 60 лет и все гражданские женщины независимо от места работы.

Пограничники могут рассматривать каждый случай индивидуально. Поэтому перед поездкой следует проверить актуальный статус отсрочки в соответствующих государственных реестрах.

Новости партнеров