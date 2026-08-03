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Какие рыбные консервы лучше не покупать в супермаркете, но все почему-то их берут
На что обращать внимание при покупке консервов и какие признаки могут свидетельствовать о некачественном продукте.
Рыбные консервы давно стали одним из самых популярных продуктов в супермаркетах. Они долго хранятся, не нуждаются в приготовлении и часто выручают, когда нужно быстро сделать салат, бутерброды или ужин. Однако эксперты по безопасности пищевых продуктов предупреждают: далеко не все консервы одинаково качественные. Некоторые товары регулярно оказываются в корзинах покупателей только из-за низкой цены или яркой упаковки. Специалисты советуют не ориентироваться только на бренд или на акционную стоимость. Самое важное, внимательно читать этикетку и оценивать сам продукт.
Какие консервы чаще всего разочаровывают покупателей
Одними из самых спорных эксперты называют дешевые рыбные консервы в томатном соусе. Именно их часто покупают по доступной цене, но в таких банках нередко оказывается совсем немного рыбы.
В бюджетных вариантах основной объем могут занимать:
густой томатный соус;
крахмал или загустители;
большое количество сахара;
растительное масло;
специи, забивающие вкус самой рыбы.
В результате покупатель платит не столько за рыбу, сколько за соус.
Почему важно читать состав
Эксперты рекомендуют выбирать консервы, где рыба отмечена первым ингредиентом. Это означает, что ее в продукте больше всего.
Насторожить должны ситуации, когда в начале списка ингредиентов указаны вода, томатный соус, растительное масло или разные добавки, а сама рыба стоит в конце списка.
Также желательно, чтобы состав был максимально простым:
рыба;
соль;
собственный сок или качественное масло;
натуральные специи.
Чем меньше вспомогательных компонентов, тем лучше.
Почему не следует покупать дешевые консервы
Многие считают, что между дорогими и дешевыми консервами разница незначительна. На самом деле, это не совсем так.
В продуктах более низкой ценовой категории нередко используют:
более мелкие куски рыбы;
обрезки;
больше заливки;
большее количество костей.
Поэтому фактическая масса самой рыбы может быть значительно меньше, чем ожидает покупатель.
Какие консервы считаются лучшими
Диетологи рекомендуют обращать внимание на консервы:
в собственном соке;
с минимальным количеством ингредиентов;
с указанием конкретного вида рыбы;
без большого количества усилителей вкуса.
Особенно ценятся консервированный тунец, сардины, скумбрия, лосось и сайра, если они содержат достаточное количество рыбы и имеют прозрачный состав.