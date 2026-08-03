Какие рыбные консервы лучше не покупать в супермаркете, но все почему-то их берут

Какие рыбные консервы лучше не покупать / © Freepik

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Рыбные консервы давно стали одним из самых популярных продуктов в супермаркетах. Они долго хранятся, не нуждаются в приготовлении и часто выручают, когда нужно быстро сделать салат, бутерброды или ужин. Однако эксперты по безопасности пищевых продуктов предупреждают: далеко не все консервы одинаково качественные. Некоторые товары регулярно оказываются в корзинах покупателей только из-за низкой цены или яркой упаковки. Специалисты советуют не ориентироваться только на бренд или на акционную стоимость. Самое важное, внимательно читать этикетку и оценивать сам продукт.

Какие консервы чаще всего разочаровывают покупателей

Одними из самых спорных эксперты называют дешевые рыбные консервы в томатном соусе. Именно их часто покупают по доступной цене, но в таких банках нередко оказывается совсем немного рыбы.

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В бюджетных вариантах основной объем могут занимать:

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густой томатный соус;

крахмал или загустители;

большое количество сахара;

растительное масло;

специи, забивающие вкус самой рыбы.

В результате покупатель платит не столько за рыбу, сколько за соус.

Почему важно читать состав

Эксперты рекомендуют выбирать консервы, где рыба отмечена первым ингредиентом. Это означает, что ее в продукте больше всего.

Насторожить должны ситуации, когда в начале списка ингредиентов указаны вода, томатный соус, растительное масло или разные добавки, а сама рыба стоит в конце списка.

Также желательно, чтобы состав был максимально простым:

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рыба;

соль;

собственный сок или качественное масло;

натуральные специи.

Чем меньше вспомогательных компонентов, тем лучше.

Почему не следует покупать дешевые консервы

Многие считают, что между дорогими и дешевыми консервами разница незначительна. На самом деле, это не совсем так.

В продуктах более низкой ценовой категории нередко используют:

более мелкие куски рыбы;

обрезки;

больше заливки;

большее количество костей.

Поэтому фактическая масса самой рыбы может быть значительно меньше, чем ожидает покупатель.

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Какие консервы считаются лучшими

Диетологи рекомендуют обращать внимание на консервы:

в собственном соке;

с минимальным количеством ингредиентов;

с указанием конкретного вида рыбы;

без большого количества усилителей вкуса.

Особенно ценятся консервированный тунец, сардины, скумбрия, лосось и сайра, если они содержат достаточное количество рыбы и имеют прозрачный состав.

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