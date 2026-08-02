ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
638
Время на прочтение
3 мин

Ученые назвали два популярных напитка, которые разрушают печень, и это не алкоголь

Эксперты объяснили, почему следует ограничить их потребление и что лучше пить для поддержания здоровья.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
Комментарии
Какие напитки больше всего вредят печени

Какие напитки больше всего вредят печени / © www.freepik.com/free-photo

Печень является одним из важнейших органов человеческого организма. Она очищает кровь, участвует в пищеварении, помогает обрабатывать жиры, обезвреживает токсины и поддерживает обмен веществ. Чаще, когда говорят о ее врагах, вспоминают алкоголь. Однако современные исследования показывают, что существуют и вполне привычные напитки, которые при регулярном употреблении могут постепенно ухудшать состояние этого органа. Специалисты отмечают: наибольшую опасность представляет не одноразовое употребление, а ежедневная привычка пить такие напитки в больших количествах. Именно она повышает риск накопления жира в печени, развития воспаления и нарушения нормальной работы.

Сладкие газированные напитки

Первыми в списке оказались сладкие газированные напитки. Они содержат большое количество сахара или кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. В отличие от глюкозы значительная часть фруктозы перерабатывается именно печенью. Если ее поступает слишком много, орган начинает активно превращать избыток в жир. С течением времени это может способствовать развитию неалкогольной жировой болезни печени.

Кроме того, регулярное употребление сладкой газировки связывают с:

  • повышением риска ожирения;

  • развитием инсулинорезистентности;

  • увеличением уровня триглицеридов в крови;

  • ухудшением обмена веществ.

Особенно опасна такая привычка может быть для людей после 50 лет, когда скорость обмена веществ снижается в разы.

Энергетические напитки

Вторым напитком, который вызывает беспокойство врачей, являются энергетики. Многие считают их безопасным способом быстро взбодриться, однако их состав часто сочетает высокие дозы кофеина, сахара, стимуляторов и других активных компонентов.

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что чрезмерное и регулярное потребление энергетических напитков может создавать дополнительную нагрузку на печень. В медицинской литературе также описаны единичные случаи поражения печени после чрезмерного увлечения такими напитками, хотя это случается нечасто.

Особое внимание врачи советуют обратить людям, которые:

  • пьют несколько банок энергетиков в день;

  • сочетают их с большим количеством кофе;

  • смешивают энергетики с алкоголем;

  • имеют хронические заболевания печени или сердечно-сосудистой системы.

Почему печень страдает даже без алкоголя

Печень постоянно работает как естественный фильтр организма. Когда она регулярно получает избыток сахара, красителей, консервантов и других веществ, ему приходится работать гораздо интенсивнее.

Постепенно это может привести к накоплению жира в клетках печени, развитию хронического воспаления и ухудшению его функций. На ранних стадиях человек часто не испытывает никаких симптомов, поэтому проблема может оставаться незамеченной годами.

Какие признаки могут свидетельствовать о перегрузке печени

На начальных этапах заболевания печени часто проходят бессимптомно. Однако иногда могут появляться следующие проявления:

  • постоянная усталость;

  • ощущение тяжести в правом подреберье;

  • ухудшение аппетита;

  • вздутие живота;

  • тошнота после жирной пищи.

Такие симптомы не обязательно свидетельствуют именно о болезнях печени, однако есть основание обратиться к врачу для обследования.

Что лучше пить для здоровья печени

Специалисты советуют сделать основным напитком обычную питьевую воду. Она помогает поддерживать нормальный обмен веществ и не создает лишней нагрузки на организм.

Также полезными могут быть:

  • несладкий зеленый или черный чай;

  • травяные чаи без большого количества сахара;

  • натуральная минеральная вода без подсластителей;

  • домашние компоты без излишка сахара.

Фруктовые соки также следует употреблять умеренно, ведь даже натуральные напитки содержат немало природных сахаров.

Как сохранить печень здоровой

Врачи отмечают, что лучший способ защитить печень — это комплексный подход. Важно не только ограничивать вредные напитки, но и соблюдать сбалансированное питание, поддерживать нормальную массу тела, регулярно двигаться и проходить профилактические медицинские осмотры.

Даже небольшие изменения в ежедневных привычках могут оказать положительное влияние на здоровье этого важного органа и помочь снизить риск развития серьезных заболеваний в будущем.

Важно: материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. Если есть заболевания печени или другие хронические заболевания, рекомендации по питанию следует согласовывать с врачом.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
638
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie