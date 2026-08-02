- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 638
- Время на прочтение
- 3 мин
Ученые назвали два популярных напитка, которые разрушают печень, и это не алкоголь
Эксперты объяснили, почему следует ограничить их потребление и что лучше пить для поддержания здоровья.
Печень является одним из важнейших органов человеческого организма. Она очищает кровь, участвует в пищеварении, помогает обрабатывать жиры, обезвреживает токсины и поддерживает обмен веществ. Чаще, когда говорят о ее врагах, вспоминают алкоголь. Однако современные исследования показывают, что существуют и вполне привычные напитки, которые при регулярном употреблении могут постепенно ухудшать состояние этого органа. Специалисты отмечают: наибольшую опасность представляет не одноразовое употребление, а ежедневная привычка пить такие напитки в больших количествах. Именно она повышает риск накопления жира в печени, развития воспаления и нарушения нормальной работы.
Сладкие газированные напитки
Первыми в списке оказались сладкие газированные напитки. Они содержат большое количество сахара или кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. В отличие от глюкозы значительная часть фруктозы перерабатывается именно печенью. Если ее поступает слишком много, орган начинает активно превращать избыток в жир. С течением времени это может способствовать развитию неалкогольной жировой болезни печени.
Кроме того, регулярное употребление сладкой газировки связывают с:
повышением риска ожирения;
развитием инсулинорезистентности;
увеличением уровня триглицеридов в крови;
ухудшением обмена веществ.
Особенно опасна такая привычка может быть для людей после 50 лет, когда скорость обмена веществ снижается в разы.
Энергетические напитки
Вторым напитком, который вызывает беспокойство врачей, являются энергетики. Многие считают их безопасным способом быстро взбодриться, однако их состав часто сочетает высокие дозы кофеина, сахара, стимуляторов и других активных компонентов.
Некоторые исследования свидетельствуют о том, что чрезмерное и регулярное потребление энергетических напитков может создавать дополнительную нагрузку на печень. В медицинской литературе также описаны единичные случаи поражения печени после чрезмерного увлечения такими напитками, хотя это случается нечасто.
Особое внимание врачи советуют обратить людям, которые:
пьют несколько банок энергетиков в день;
сочетают их с большим количеством кофе;
смешивают энергетики с алкоголем;
имеют хронические заболевания печени или сердечно-сосудистой системы.
Почему печень страдает даже без алкоголя
Печень постоянно работает как естественный фильтр организма. Когда она регулярно получает избыток сахара, красителей, консервантов и других веществ, ему приходится работать гораздо интенсивнее.
Постепенно это может привести к накоплению жира в клетках печени, развитию хронического воспаления и ухудшению его функций. На ранних стадиях человек часто не испытывает никаких симптомов, поэтому проблема может оставаться незамеченной годами.
Какие признаки могут свидетельствовать о перегрузке печени
На начальных этапах заболевания печени часто проходят бессимптомно. Однако иногда могут появляться следующие проявления:
постоянная усталость;
ощущение тяжести в правом подреберье;
ухудшение аппетита;
вздутие живота;
тошнота после жирной пищи.
Такие симптомы не обязательно свидетельствуют именно о болезнях печени, однако есть основание обратиться к врачу для обследования.
Что лучше пить для здоровья печени
Специалисты советуют сделать основным напитком обычную питьевую воду. Она помогает поддерживать нормальный обмен веществ и не создает лишней нагрузки на организм.
Также полезными могут быть:
несладкий зеленый или черный чай;
травяные чаи без большого количества сахара;
натуральная минеральная вода без подсластителей;
домашние компоты без излишка сахара.
Фруктовые соки также следует употреблять умеренно, ведь даже натуральные напитки содержат немало природных сахаров.
Как сохранить печень здоровой
Врачи отмечают, что лучший способ защитить печень — это комплексный подход. Важно не только ограничивать вредные напитки, но и соблюдать сбалансированное питание, поддерживать нормальную массу тела, регулярно двигаться и проходить профилактические медицинские осмотры.
Даже небольшие изменения в ежедневных привычках могут оказать положительное влияние на здоровье этого важного органа и помочь снизить риск развития серьезных заболеваний в будущем.
Важно: материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. Если есть заболевания печени или другие хронические заболевания, рекомендации по питанию следует согласовывать с врачом.