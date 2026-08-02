Лучше чем лекарства: какие напитки помогают бороться с давлением

Напитки, помогающие снижать давление / © Associated Press

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Образ жизни, в частности питание и напитки, играет немаловажную роль в контроле давления.

Об этом пишет EatingWell.

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Диетологи называют несколько напитков, которые могут поддерживать здоровое давление

сливовый сок — источник калия и клетчатки, связанных со здоровьем сердца

чай каркаде — полифенолы в нем помогают расслабить сосуды

гранатовый сок — антиоксиданты поддерживают эластичность артерий

свекольный сок — источник нитратов, которые организм превращает в оксид азота, расширяющий сосуды.

апельсиновый сок — содержит флавоноид гесперидин с противовоспалительными свойствами

Как правильно употреблять напитки для давления

Диетологи советуют выбирать натуральные соки без добавленного сахара, а не «коктейльные» версии.

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Многие из этих напитков удобно пить холодными, поэтому летом они еще и освежают: например, каркаде чай диетологи советуют подавать охлажденным с замороженными ягодами. Гранатовый сок можно разбавлять газировкой, если вкус слишком терпкий, а свекловичный — сочетать с яблочным соком, лимоном или имбирем. В то же время следует помнить, что большинство фруктов полезнее употреблять целиком — ради клетчатки.

Ранее мы писали о том, что головная боль в сочетании с другими симптомами может свидетельствовать о проблемах с давлением.

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