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Лучше чем лекарства: какие напитки помогают бороться с давлением
Жара — дополнительное испытание для людей с повышенным давлением. Но некоторые напитки могут мягко помогать держать давление под контролем и одновременно спасать от обезвоживания.
Образ жизни, в частности питание и напитки, играет немаловажную роль в контроле давления.
Об этом пишет EatingWell.
Диетологи называют несколько напитков, которые могут поддерживать здоровое давление
сливовый сок — источник калия и клетчатки, связанных со здоровьем сердца
чай каркаде — полифенолы в нем помогают расслабить сосуды
гранатовый сок — антиоксиданты поддерживают эластичность артерий
свекольный сок — источник нитратов, которые организм превращает в оксид азота, расширяющий сосуды.
апельсиновый сок — содержит флавоноид гесперидин с противовоспалительными свойствами
Как правильно употреблять напитки для давления
Диетологи советуют выбирать натуральные соки без добавленного сахара, а не «коктейльные» версии.
Многие из этих напитков удобно пить холодными, поэтому летом они еще и освежают: например, каркаде чай диетологи советуют подавать охлажденным с замороженными ягодами. Гранатовый сок можно разбавлять газировкой, если вкус слишком терпкий, а свекловичный — сочетать с яблочным соком, лимоном или имбирем. В то же время следует помнить, что большинство фруктов полезнее употреблять целиком — ради клетчатки.
Ранее мы писали о том, что головная боль в сочетании с другими симптомами может свидетельствовать о проблемах с давлением.