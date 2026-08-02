Союзник, отвернувшийся от Кремля: Пашинян подал в отставку

Никол Пашинян и Владимир Путин / © Associated Press

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В воскресенье, 2 августа, премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке во главе со своим правительством из-за начала первой сессии новоизбранного парламента — Национального собрания.

Об этом армянский политик сообщил на странице Facebook.

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Заметим, что согласно Конституции страны работа нового парламента обязывает действующее правительство подать в отставку.

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Пашинян сообщил о начале работы Национального собрания Армении 9-го созыва. Он добавил, что подписал соответствующее заявление об отставке и направил президенту, попросив принять отставку правительства.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы. После этого премьер-министр во главе с кабинетом министров должен сложить полномочия. После принятия отставки правительства президент должен назначить нового премьера, кандидатуру которого выдвинет парламентское большинство.

По информации армянских СМИ, Никол Пашинян, вероятнее всего, снова возглавит правительство, поскольку его партия «Гражданский договор» одержала победу на парламентских выборах. Она получила 49,7% голосов и гарантировала себе большинство в Национальном собрании.

Выборы в Армении — что известно

Напомним, 7 июня в Армении прошли парламентские выборы. По результатам наибольшее количество голосов получила партия «Гражданский договор». Политсила может единолично сформировать новое правительство, ведь получила 61 из 101 мест в парламенте. В целом в парламент проходят только три политические силы.

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В России не приветствовали Пашиняна с победой на выборах, поскольку он отвернулся от связей с Россией. Как наказание, в ответ Кремль может расторгнуть соглашение о беспошлинном экспорте газа, пишет Economist.

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