Рецепт тягучих и невероятно сырных хачапури по-аджарски

хачапури по-аджарски tiktok.com/@katherine.nari

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Хачапури по-аджарски уже давно стали одним из самых любимых блюд грузинской кухни далеко за пределами Грузии. Их можно узнать по характерной форме лодочки, большому количеству тягучего сыра и желтку, который добавляют в конце выпекания. Секрет идеального результата — мягкое дрожжевое тесто, качественный сулугуни и высокая температура духовки.

На странице фудблогерши katherine.nari рассказали о простом рецепте, который позволяет получить хрустящие края, нежную середину и много расплавленного сыра без сложных кулинарных приемов.

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хачапури по-аджарски tiktok.com/@katherine.nari

Ингредиенты

Для теста

пшеничная мука — 250 г

теплое молоко — 130 мл

теплая вода — 25 мл

прессованные дрожжи — 10 г

сахар — ½ ч. л.

соль — ½ ч. л

оливковое или другое растительное масло — 15 мл

желток — 1 шт.

молоко — 1 ст. л.

Для начинки

сыр сулугуни — 350–400 г

желток (по желанию) — 1 шт.

сливочное масло (по желанию) — небольшой кусочек

хачапури по-аджарски tiktok.com/@katherine.nari

Приготовление

Сначала смешайте тёплое молоко, воду, сахар и прессованные дрожжи. Оставьте смесь на 5–10 минут, пока на поверхности не появится легкая пенка. Добавьте соль и масло, после чего постепенно всыпьте муку. Замесите мягкое эластичное тесто и вымешивайте его примерно 5–7 мин, пока оно не станет гладким. Накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в тёплом месте на 60–90 мин. За это время оно должно увеличиться примерно вдвое. Тем временем натрите сулугуни на крупной терке. Взболтавшееся тесто разделите на две равные части и сформируйте шарики. Каждый шарик раскатайте, выложите сыр в центр, соедините края, переверните заготовку и сделайте продольный разрез посередине, сформировав характерную лодочку. Края смажьте смесью желтка и молока. Выпекайте хачапури в хорошо разогретой духовке при температуре 230–250 °C в течение 10–15 минут, пока края не станут золотистыми, а сыр полностью не расплавится. В конце сделайте небольшое углубление в центре и добавьте желток. По желанию положите кусочек сливочного масла, он сделает начинку ещё нежнее и кремообразнее. Подавайте хачапури сразу после выпекания, пока сыр остаётся тягучим, а корочка — хрустящей.

Домашние хачапури по-аджарски — это как раз тот случай, когда ресторанную классику можно легко приготовить на собственной кухне. Минимум ингредиентов, немного времени на тесто и качественный сулугуни — и уже через полтора часа на столе будет ароматная выпечка, которая соберет всю семью за одним столом.

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