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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
21
Время на прочтение
2 мин

Рецепт тягучих и невероятно сырных хачапури по-аджарски

Если вы давно мечтали приготовить настоящие хачапури по-аджарски дома, самое время это сделать. Золотистая корочка, много расплавленного сулугуни, нежный желток в центре и аромат свежей выпечки — этот грузинский хит легко станет главным блюдом семейного ужина.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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хачапури по-аджарски tiktok.com/@katherine.nari

хачапури по-аджарски tiktok.com/@katherine.nari

Хачапури по-аджарски уже давно стали одним из самых любимых блюд грузинской кухни далеко за пределами Грузии. Их можно узнать по характерной форме лодочки, большому количеству тягучего сыра и желтку, который добавляют в конце выпекания. Секрет идеального результата — мягкое дрожжевое тесто, качественный сулугуни и высокая температура духовки.

На странице фудблогерши katherine.nari рассказали о простом рецепте, который позволяет получить хрустящие края, нежную середину и много расплавленного сыра без сложных кулинарных приемов.

хачапури по-аджарски tiktok.com/@katherine.nari

хачапури по-аджарски tiktok.com/@katherine.nari

Ингредиенты

Для теста

  • пшеничная мука — 250 г

  • теплое молоко — 130 мл

  • теплая вода — 25 мл

  • прессованные дрожжи — 10 г

  • сахар — ½ ч. л.

  • соль — ½ ч. л

  • оливковое или другое растительное масло — 15 мл

  • желток — 1 шт.

  • молоко — 1 ст. л.

Для начинки

  • сыр сулугуни — 350–400 г

  • желток (по желанию) — 1 шт.

  • сливочное масло (по желанию) — небольшой кусочек

хачапури по-аджарски tiktok.com/@katherine.nari

хачапури по-аджарски tiktok.com/@katherine.nari

Приготовление

  1. Сначала смешайте тёплое молоко, воду, сахар и прессованные дрожжи.

  2. Оставьте смесь на 5–10 минут, пока на поверхности не появится легкая пенка.

  3. Добавьте соль и масло, после чего постепенно всыпьте муку.

  4. Замесите мягкое эластичное тесто и вымешивайте его примерно 5–7 мин, пока оно не станет гладким.

  5. Накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в тёплом месте на 60–90 мин. За это время оно должно увеличиться примерно вдвое.

  6. Тем временем натрите сулугуни на крупной терке.

  7. Взболтавшееся тесто разделите на две равные части и сформируйте шарики.

  8. Каждый шарик раскатайте, выложите сыр в центр, соедините края, переверните заготовку и сделайте продольный разрез посередине, сформировав характерную лодочку.

  9. Края смажьте смесью желтка и молока.

  10. Выпекайте хачапури в хорошо разогретой духовке при температуре 230–250 °C в течение 10–15 минут, пока края не станут золотистыми, а сыр полностью не расплавится.

  11. В конце сделайте небольшое углубление в центре и добавьте желток.

  12. По желанию положите кусочек сливочного масла, он сделает начинку ещё нежнее и кремообразнее.

  13. Подавайте хачапури сразу после выпекания, пока сыр остаётся тягучим, а корочка — хрустящей.

Домашние хачапури по-аджарски — это как раз тот случай, когда ресторанную классику можно легко приготовить на собственной кухне. Минимум ингредиентов, немного времени на тесто и качественный сулугуни — и уже через полтора часа на столе будет ароматная выпечка, которая соберет всю семью за одним столом.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
21
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