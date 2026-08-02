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Рецепт тягучих и невероятно сырных хачапури по-аджарски
Если вы давно мечтали приготовить настоящие хачапури по-аджарски дома, самое время это сделать. Золотистая корочка, много расплавленного сулугуни, нежный желток в центре и аромат свежей выпечки — этот грузинский хит легко станет главным блюдом семейного ужина.
Хачапури по-аджарски уже давно стали одним из самых любимых блюд грузинской кухни далеко за пределами Грузии. Их можно узнать по характерной форме лодочки, большому количеству тягучего сыра и желтку, который добавляют в конце выпекания. Секрет идеального результата — мягкое дрожжевое тесто, качественный сулугуни и высокая температура духовки.
На странице фудблогерши katherine.nari рассказали о простом рецепте, который позволяет получить хрустящие края, нежную середину и много расплавленного сыра без сложных кулинарных приемов.
Ингредиенты
Для теста
пшеничная мука — 250 г
теплое молоко — 130 мл
теплая вода — 25 мл
прессованные дрожжи — 10 г
сахар — ½ ч. л.
соль — ½ ч. л
оливковое или другое растительное масло — 15 мл
желток — 1 шт.
молоко — 1 ст. л.
Для начинки
сыр сулугуни — 350–400 г
желток (по желанию) — 1 шт.
сливочное масло (по желанию) — небольшой кусочек
Приготовление
Сначала смешайте тёплое молоко, воду, сахар и прессованные дрожжи.
Оставьте смесь на 5–10 минут, пока на поверхности не появится легкая пенка.
Добавьте соль и масло, после чего постепенно всыпьте муку.
Замесите мягкое эластичное тесто и вымешивайте его примерно 5–7 мин, пока оно не станет гладким.
Накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в тёплом месте на 60–90 мин. За это время оно должно увеличиться примерно вдвое.
Тем временем натрите сулугуни на крупной терке.
Взболтавшееся тесто разделите на две равные части и сформируйте шарики.
Каждый шарик раскатайте, выложите сыр в центр, соедините края, переверните заготовку и сделайте продольный разрез посередине, сформировав характерную лодочку.
Края смажьте смесью желтка и молока.
Выпекайте хачапури в хорошо разогретой духовке при температуре 230–250 °C в течение 10–15 минут, пока края не станут золотистыми, а сыр полностью не расплавится.
В конце сделайте небольшое углубление в центре и добавьте желток.
По желанию положите кусочек сливочного масла, он сделает начинку ещё нежнее и кремообразнее.
Подавайте хачапури сразу после выпекания, пока сыр остаётся тягучим, а корочка — хрустящей.
Домашние хачапури по-аджарски — это как раз тот случай, когда ресторанную классику можно легко приготовить на собственной кухне. Минимум ингредиентов, немного времени на тесто и качественный сулугуни — и уже через полтора часа на столе будет ароматная выпечка, которая соберет всю семью за одним столом.