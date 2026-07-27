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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
2 хв

День ангела 2 серпня: кого та як вітати з іменинами

2 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 2 серпня

Який день ангела 2 серпня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 2 серпня

2 серпня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Івана, Кирила, Платона, Романа, Степана, Тараса, Федора.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві життєрадісний, веселий. В дорослому віці стає спокійним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Кирило — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «владика». В дитинстві честолюбний, добре вчиться. В дорослому віці стає талановитим.

Платон — давньогрецьке походження, означає «широкий в плечах». В дитинстві філософ, дружелюбний. В дорослому віці стає працьовитим.

Роман — латинське ім’я, перекладається як «римський громадянин». В дитинстві щедрий, щирий. В дорослому віці стає спокійним.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві активний, енергійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Тарас — давньогрецьке походження, означає «бунтівник». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає самостійним.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві ніжний, жіночний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

День ангела 2 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 2 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 2 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає, дарує сили, здоров’я, щастя та мир у серці.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був поруч, захищав від негараздів і допомагав здійснювати всі мрії.

***

Щиро вітаю з іменинами! Нехай життя буде наповнене радістю, любов’ю, добром, а твій ангел веде тебе лише світлими дорогами.

***

З Днем ангела! Нехай кожен день приносить нові приводи для усмішок, а небесний покровитель дарує натхнення, удачу та душевний спокій.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, щасливої долі, тепла в серці та постійної підтримки твого ангела-охоронця.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
31
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