Ваш рушник може кишіти бактеріями: дерматолог назвав небезпечну звичку мільйонів людей

Рушники

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Рушник, яким більшість людей користується після душу, може виявитися значно бруднішим, ніж здається. На тканині швидко накопичуються бактерії, грибки та інші мікроорганізми, тому прати його потрібно регулярно.

Про це повідомляє Blikk із посиланням на рекомендації дерматолога клініки Клівленда Алока Віжа.

За словами фахівця, рушник для тіла варто прати щонайменше раз на тиждень, а за певних умов — навіть двічі. Якщо тканина не встигає повністю висохнути між використаннями, у ванній кімнаті висока вологість або хтось із членів родини хворіє, інтервали між праннями слід скоротити.

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Дерматолог пояснив, що навіть після душу рушник не залишається чистим. На ньому осідають відмерлі клітини шкіри, природний жир, волога та мікроорганізми, які постійно живуть на поверхні людської шкіри. У теплому й вологому середовищі ванної кімнати вони швидко розмножуються.

Фахівець попереджає, що використання давно не праного рушника може збільшувати ризик поширення грибкових інфекцій, зокрема грибка стопи чи стригучого лишаю, а також погіршувати перебіг екземи, атопічного дерматиту й сприяти поширенню окремих бактеріальних або вірусних інфекцій.

Щоб зменшити ці ризики, після кожного використання рушник рекомендують розвішувати так, щоб він повністю висихав. Якщо ж від тканини з’явився неприємний запах, це може свідчити про активне розмноження мікроорганізмів, тому рушник потрібно негайно випрати незалежно від того, скільки разів ним уже користувалися.

Також експерти радять не користуватися спільними рушниками, якщо хтось із членів родини має шкірні захворювання чи інфекції. Дітям бажано виділити окремі рушники, а рушники для обличчя взагалі не рекомендується використовувати спільно з іншими людьми.

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Дерматологи наголошують, що регулярне прання, правильне висушування та своєчасна заміна рушників є простими, але важливими правилами, які допомагають підтримувати здоров’я шкіри та знижують ризик розвитку інфекцій.

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