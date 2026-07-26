Деякі смартфони стають легкою здобиччю для кіберзлочинців: про що попередили експерти

Смартфон

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Відсутність регулярних оновлень безпеки з часом робить смартфони дедалі вразливішими до кібератак. Фахівці попереджають, що зловмисники використовують спеціальні програмні коди — так звані експлойти — для злому пристроїв, які більше не отримують захисних патчів від виробників.

Про це повідомляє видання BGR.

Після виходу нового смартфона виробники регулярно випускають для нього не лише великі оновлення операційної системи, а й менші пакети, які містять виправлення помилок і патчі безпеки.

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Саме ці оновлення закривають виявлені вразливості програмного забезпечення, якими можуть скористатися кіберзлочинці. Для атак вони застосовують спеціальні експлойти — програмний код, створений для використання слабких місць операційної системи.

Якщо такий експлойт спрацьовує, зловмисники можуть отримати несанкціонований доступ до смартфона, встановити шкідливе програмне забезпечення, викрасти особисті дані або іншу конфіденційну інформацію.

Ризик зростає після завершення підтримки

Як зазначає BGR, навіть сучасні смартфони, які ще підтримуються виробниками, не застраховані від появи нових вразливостей. Однак у таких випадках компанії зазвичай оперативно випускають оновлення, які усувають проблему.

Після завершення офіційної підтримки ситуація змінюється. Пристрій не стає небезпечним миттєво, однак із кожним новим днем ризик успішної атаки поступово зростає, адже знайдені вразливості більше не виправляються.

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Масштабні атаки на застарілі смартфони

Видання нагадує, що хакери неодноразово використовували слабкі місця старих версій мобільних операційних систем.

Одним із таких прикладів стало попередження Apple у 2024 році про небезпечні набори експлойтів, які атакували застарілі версії iOS. Компанія закликала користувачів якнайшвидше встановити актуальні оновлення безпеки, щоб уникнути можливого викрадення даних.

Ще раніше власники Android зіткнулися з вразливістю Stagefright, яка дозволяла отримати контроль над пристроєм через спеціально сформовані MMS-повідомлення. Через цей недолік зловмисники потенційно могли отримувати доступ до камери, мікрофона та інших функцій смартфона.

Коли потрібна заміна телефону

Експерти зазначають, що після припинення випуску оновлень безпеки власникам iPhone доцільно задуматися про перехід на новішу модель, оскільки для iOS не існує альтернативних версій операційної системи, які могли б забезпечити подальшу підтримку.

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Власники Android мають більше можливостей, адже для частини моделей доступні альтернативні прошивки, які продовжують отримувати оновлення безпеки навіть після завершення офіційної підтримки виробником.

Втім, незалежно від операційної системи, фахівці наголошують: використання смартфона без актуальних оновлень безпеки поступово підвищує ризик успішної кібератаки, тому своєчасне встановлення патчів або перехід на пристрій, який ще підтримується виробником, залишається одним із найефективніших способів захисту особистих даних.

Нагадаємо, раніше експерти розкрили найкращий спосіб створення паролів до онлайн-банкінгу та акаунтів у соціальних мережах, який не дозволить зловмисникам отримати доступ до вашого приватного життя.

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