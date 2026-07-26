Стилісти називають його справжнім дивом: який колір волосся омолоджує без дорогих процедур

Який колір волосся омолоджує / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Багато жінок переконані, що омолодити зовнішність можна лише за допомогою дорогих косметологічних процедур або пластичної хірургії. Насправді іноді достатньо правильно підібрати відтінок волосся. Саме він здатен зробити обличчя свіжішим, підкреслити природну красу та візуально стерти кілька років. Стилісти наголошують: невдалий колір може підкреслити зморшки, втому та нерівний тон шкіри, тоді як правильно обраний відтінок, навпаки, додає сяйва та молодості.

Який колір волосся вважається найкращим для омолодження

Який колір волосся омолоджує / © Фото з відкритих джерел

Фахівці одностайно називають теплий медово-бежевий блонд одним із найвдаліших омолоджувальних відтінків. Він поєднує світлі золотаві та бежеві переливи, завдяки чому має максимально природний вигляд.

Такий колір не створює різкого контрасту зі шкірою, робить риси обличчя м’якшими та додає здорового сяйва. Особливо гарний вигляд він має при денному освітленні, коли волосся переливається теплими відблисками.

Реклама

Саме тому медово-бежевий блонд уже кілька сезонів залишається серед фаворитів провідних стилістів.

Чому цей відтінок омолоджує

Який колір волосся омолоджує / © Фото з відкритих джерел

Світлі теплі кольори добре відбивають світло. Завдяки цьому шкіра здається більш гладенькою, а дрібні зморшки стають менш помітними.

Крім того, медові переливи візуально пом’якшують контури обличчя, роблять його більш свіжим і відпочилим.

Ще одна перевага — цей колір чудово маскує сивину. Відрослі корені не так кидаються в очі, тому фарбування доводиться оновлювати рідше.

Реклама

Кому найбільше пасує медово-бежевий блонд

Який колір волосся омолоджує / © Фото з відкритих джерел

Найкраще цей відтінок підходить жінкам із теплим або нейтральним підтоном шкіри. Він гармонійно поєднується зі світлими, зеленими, карими та горіховими очима.

Водночас сучасні техніки фарбування дозволяють адаптувати колір практично до будь-якої зовнішності. Майстер може зробити його світлішим, темнішим або додати більше бежевих чи золотавих нюансів.

Саме індивідуальний підхід допомагає отримати максимально природний результат.

Які техніки фарбування підсилюють омолоджувальний ефект

Який колір волосся омолоджує / © Фото з відкритих джерел

Навіть найвдаліший відтінок виглядатиме ще краще, якщо додати м’які переходи кольору.

Реклама

Стилісти рекомендують звернути увагу на балаяж, бейбілайтс або делікатне мелірування. Такі техніки створюють природну гру світла на волоссі, додають зачісці густоти та руху.

Особливо ефектно виглядають світлі пасма біля обличчя. Вони освіжають зовнішність, роблять погляд відкритішим і створюють легкий омолоджувальний ефект.

Яких кольорів волосся краще уникати після 40

Стилісти радять бути обережними з дуже темними, насичено-чорними відтінками. Вони часто підкреслюють вікові зміни, роблять зморшки помітнішими та додають обличчю суворості.

Не найкращим вибором можуть стати й попелясті кольори без теплих переливів. Якщо неправильно підібрати тон, шкіра може виглядати тьмяною, а обличчя — втомленим.

Реклама

Також варто уникати однотонного фарбування без природних переливів. Воно позбавляє зачіску об’єму й робить образ менш живим.

Новини партнерів