У Росії претендують на компенсацію за війну: зухвала заява депутата Держдуми

Держдума РФ / © Associated Press

Реклама

У Росії заговорили про вимогу компенсацій від європейських країн за збитки, яких, на думку російських політиків, держава-агресорка зазнала внаслідок війни проти України. У Державній думі РФ зухвало заявили, що Москва має намір домагатися від Європи відшкодування та повернення заморожених російських активів.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Як пише видання, перший заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародної політики Олексій Чепа заявив, що Росія вимагатиме від європейських країн компенсації, оскільки вважає їх відповідальними за підтримку України під час повномасштабної війни.

Реклама

«Ми будемо вимагати від Європи компенсації, це питання постійно порушуватиметься. Я абсолютно впевнений, що у нас вистачить сил змусити Європу це робити», — заявив Чепа.

Крім того, російський депутат сказав, що Москва також розраховує повернути близько 300 млрд доларів російських активів, які були заморожені західними країнами після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Подібну позицію висловив і член Ради Федерації РФ від окупованої частини Донецької області Олександр Волошин. Він заявив, що Росія повинна висунути фінансові претензії країнам Заходу, оскільки, на його думку, саме вони мають нести відповідальність за наслідки війни.

За словами сенатора, Україна нібито не здатна компенсувати збитки, яких, за твердженням російської сторони, зазнали окуповані території Донбасу, частини Запорізької та Херсонської областей, а також прикордонні регіони Росії. Саме тому, як стверджує Волошин, ці витрати повинні взяти на себе європейські держави та інші країни, які надавали військову допомогу Україні.

Реклама

Він також заявив, що країни Заходу, які фінансували постачання озброєнь Києву, нібито повинні нести політичну та фінансову відповідальність за наслідки війни.

Водночас The Moscow Times нагадує, що раніше Кремль також перекладав відповідальність за затягування війни на західні держави.

Зокрема, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков стверджував, що без підтримки країн НАТО війна не набула б нинішніх масштабів, заявивши, що сьогодні за Україною стоять провідні держави Європи та США.

Нагадаємо, 26 липня президент РФ Володимир Путін цинічно заявив, що Росія нібито не виявляє агресії щодо України та не є стороною, яка розпочала війну.

Реклама

Новини партнерів