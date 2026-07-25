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Трамп визнав, що підтримує тих, хто перемагає
Президент США заявив, що його прихильники з руху MAGA підтримують те, що підтримує він сам.
Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі прокоментував зростання підтримки України серед прихильників руху MAGA.
Про це пише Новини LIVE.
У відповіді він заявив, що його прихильники підтримують те, що підтримує він, а також погодився з реплікою журналіста про те, що підтримує тих, хто перемагає
«Практично всі, кого я підтримую, перемагають. Я створив MAGA, і я знаю, чого вони хочуть, краще за будь-кого. MAGA знає, чого хоче MAGA, і MAGA дуже задоволений», — сказав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп зрозумів позицію Києва щодо припинення вогню і прагнення до миру. На думку українського лідера, це змінило ставлення до нього з боку очільника Білого дому.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про готовність Вашингтона допомогти завершити війну в Україні, проте попередив, що швидкого рішення очікувати не варто. З його слів, пошук компромісу вимагатиме нових ідей та тривалих дипломатичних зусиль.