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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Трамп визнав, що підтримує тих, хто перемагає

Президент США заявив, що його прихильники з руху MAGA підтримують те, що підтримує він сам.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі прокоментував зростання підтримки України серед прихильників руху MAGA.

Про це пише Новини LIVE.

У відповіді він заявив, що його прихильники підтримують те, що підтримує він, а також погодився з реплікою журналіста про те, що підтримує тих, хто перемагає

«Практично всі, кого я підтримую, перемагають. Я створив MAGA, і я знаю, чого вони хочуть, краще за будь-кого. MAGA знає, чого хоче MAGA, і MAGA дуже задоволений», — сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп зрозумів позицію Києва щодо припинення вогню і прагнення до миру. На думку українського лідера, це змінило ставлення до нього з боку очільника Білого дому.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про готовність Вашингтона допомогти завершити війну в Україні, проте попередив, що швидкого рішення очікувати не варто. З його слів, пошук компромісу вимагатиме нових ідей та тривалих дипломатичних зусиль.

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Дата публікації
Кількість переглядів
150
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