Трамп несподівано висловився про зброю для України та згадав Путіна

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не продає зброю Україні, та висловив упевненість, що президент Росії Володимир Путін так само не постачає зброю Ірану.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами президента США, під час його візиту до Пекіна голова КНР Сі Цзіньпін запевнив його, що Китай не постачатиме і не продаватиме озброєння Ісламській Республіці Іран, зокрема через китайські компанії.

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«Президент Сі під час нашої нещодавньої зустрічі в Пекіні сказав мені, що він за жодних обставин не надаватиме і не продаватиме зброю Ісламській Республіці Іран — і це стосується також китайських компаній. З огляду на наші стосунки, я вірю йому на слово», — написав Трамп.

Американський президент також заявив, що аналогічні запевнення він отримав від президента РФ Володимира Путіна.

«Президент Путін, попри жахливу війну в Україні, сказав мені, що не продаватиме зброю Ірану. Він розуміє, що я продаю зброю не Україні, а країнам НАТО», — зазначив Трамп.

Президент США наголосив, що країни Альянсу оплачують американське озброєння за повною вартістю, а подальший розподіл цієї зброї, за його словами, здійснюється вже без участі Вашингтона.

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«Вони платять повну ціну, а як саме та зброя розподіляється — мені невідомо», — заявив він.

Трамп також висловив переконання, що ані Китай, ані Росія не зацікавлені у військовій підтримці Ірану, оскільки це, на його думку, не відповідає їхнім інтересам.

Допис Дональда Трампа про продаж зброї

Водночас варто зазначити, що Україна отримує американське озброєння в межах програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — ініціативи США та НАТО, яка передбачає фінансування країнами Альянсу закупівлі для України критично важливого озброєння та військової техніки американського виробництва.

Таким чином, Сполучені Штати постачають зброю союзникам по НАТО, які оплачують її придбання та передають Україні відповідно до погодженого механізму.

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Нагадаємо, напередодні, 23 липня, держсекретар Марко Рубіо заявив, що політика США щодо продажу зброї Україні не змінилася, коментуючи повідомлення про вимогу з боку глави МЗС Росії Сергія Лаврова припинити постачання.

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