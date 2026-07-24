Зеленський розкрив, що стало переламним моментом у стосунках із Трампом

Трамп і Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський назвав розмову, яка вплинула на їхні відносини з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це він розповів в інтерв’ю американській блогерці і близькій прихильниці президента США Лорі Лумер, уривок якого опублікований у соцмережі Х.

За його словами, на їхні з Трампом відносини вплинула коротка особиста зустріч у Ватикані у квітні 2025 року, коли відбувався похорон Папи Римського Франциска. Після цих переговорів, зауважив Зеленський, «тон змінився».

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«У нас настав переламний момент у Римі у Ватикані. Це була нетривала зустріч. Проте я завжди казав, що це історичний момент. Ми змінили наші відносини впродовж 15-20 хвилин. Нікого не було навколо нас. Була зустріч тет-а-тет. Я був дуже задоволений почути президента (Трампа — Ред.)», — поділився президент.

Зеленський не розкрив деталей бесіди, яку назвав «хорошою». Водночас він наголосив, що саме довірливий діалог між лідерами має велике значення.

«Я дуже щасливий, тому що від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей», — акцентував президент.

Зауважимо, під час розмови Лора Лумер нагадала про різкий конфлікт в Овальному кабінеті у лютому 2025-го, коли в Овальному кабінеті виник конфлікт.

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Нагадаємо, стало відомо, що Володимир Зеленський летить до США. Під час візиту наступного тижня проведе зустріч із президентом Дональдом Трампом. Поїздка українського лідера запланована на 28 липня. У межах візиту Зеленський також візьме участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, після чого має зустрітися з Трампом.

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