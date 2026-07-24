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Сирне намащення з болгарським перцем, часником і зеленню: закуска, яка не залишить вас байдужими
Це чудова закуска, яка готується за лічені хвилини з найпростіших інгредієнтів.
Намащення дуже смачне на хрустких тостах, з цільнозерновим хлібом або як начинка для тарталеток чи рулетиків з лаваша.
Інгредієнти
- сир 5%
- 250 г
- болгарський перець (червоний)
- 1 шт.
- грецький йогурт
- 2–3 ст. л.
- часник
- 2 зубки
- мелена паприка
- 0,5 ч. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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- зелень (кріп, петрушка, базилік)
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Болгарський перець очистьте від насіння і перетинок, наріжте невеликими кубиками та подрібніть у блендері.
Зелень промийте, висушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
Часник очистьте та пропустіть через прес.
До чаші блендера викладіть сир, грецький йогурт, болгарський перець, часник, зелень, додайте паприку, чорний мелений перець, посоліть і подрібніть занурювальним блендером до однорідної маси.
Покладіть до холодильника на 30–60 хвилин.
Поради:
Зелень використовуйте на свій смак.