ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
1 хв

Сирне намащення з болгарським перцем, часником і зеленню: закуска, яка не залишить вас байдужими

Це чудова закуска, яка готується за лічені хвилини з найпростіших інгредієнтів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Коментарі
Сирна паста з болгарським перцем, часником та зеленню

Сирне намащення з болгарським перцем, часником і зеленню / © Credits

Намащення дуже смачне на хрустких тостах, з цільнозерновим хлібом або як начинка для тарталеток чи рулетиків з лаваша.

Інгредієнти

сир 5%
250 г
болгарський перець (червоний)
1 шт.
грецький йогурт
2–3 ст. л.
часник
2 зубки
мелена паприка
0,5 ч. л.
мелений чорний перець
сіль
зелень (кріп, петрушка, базилік)

  1. Болгарський перець очистьте від насіння і перетинок, наріжте невеликими кубиками та подрібніть у блендері.

  2. Зелень промийте, висушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  3. Часник очистьте та пропустіть через прес.

  4. До чаші блендера викладіть сир, грецький йогурт, болгарський перець, часник, зелень, додайте паприку, чорний мелений перець, посоліть і подрібніть занурювальним блендером до однорідної маси.

  5. Покладіть до холодильника на 30–60 хвилин.

Поради:

  • Зелень використовуйте на свій смак.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
287
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie