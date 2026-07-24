Сирне намащення з болгарським перцем, часником і зеленню: закуска, яка не залишить вас байдужими

Сирне намащення з болгарським перцем, часником і зеленню / © Credits

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Намащення дуже смачне на хрустких тостах, з цільнозерновим хлібом або як начинка для тарталеток чи рулетиків з лаваша.

Інгредієнти сир 5% 250 г болгарський перець (червоний) 1 шт. грецький йогурт 2–3 ст. л. часник 2 зубки мелена паприка 0,5 ч. л. мелений чорний перець сіль зелень (кріп, петрушка, базилік)

Болгарський перець очистьте від насіння і перетинок, наріжте невеликими кубиками та подрібніть у блендері. Зелень промийте, висушіть паперовим рушником і дрібно наріжте. Часник очистьте та пропустіть через прес. До чаші блендера викладіть сир, грецький йогурт, болгарський перець, часник, зелень, додайте паприку, чорний мелений перець, посоліть і подрібніть занурювальним блендером до однорідної маси. Покладіть до холодильника на 30–60 хвилин.

Поради:

Зелень використовуйте на свій смак.

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