Меган Маркл / © Associated Press

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44-річна герцогиня Сассекська виступить як запрошена суддя в епізоді австралійського шоу MasterChef цього тижня, де вона доручить учасникам приготувати страву, використовуючи деякі з її улюблених продуктів.

В анонсі епізоду, опублікованому телеканалом 10 News Sydney, Меган демонструє моркву, топінамбур, брюссельську капусту, селеру, місцевий австралійський мед, макадамію, айву, лимони, яблука, мандарини та полуницю. Меган каже, що її діти люблять деякі види цих продуктів.

Меган Маркл з дітьми / © Instagram Меган Маркл

«Мої діти їдять брюссельську капусту», — каже герцогиня Сассекська, і це дійсно вражає, тому що далеко не всі діти люблять її.

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Меган також розповіла про те, як її родина вплинула на її любов до кулінарії.

«Для мене їжа та приготування їжі — це справжня мова кохання, — сказала вона. — Я думаю, це чудовий спосіб зблизитися. Це може бути щось сентиментальне та значуще, і саме так я виявляю свою турботу та любов до друзів, родини та дітей», — розповіла герцогиня.

Раніше герцогиня розповідала, що на сніданок вони часто їдять яйця та вафлі, які вранці готує Меган. А в шкільні ланчбокси Меган зазвичай кладе їм свіжі овочі.

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