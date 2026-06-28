Принц Джордж / © Getty Images

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Ранковий прийом їжі 12-річного принца Джорджа простий та містить інгредієнти, які, як вважається, сприяють підтримці здоров'я серця у довгостроковій перспективі.

Джордж їсть на сніданок вівсянку з яблуками. Таке поєднання продуктів для сніданку, напевно, вже є в кухонних шафах багатьох сімей по всій Великій Британії.

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Хоча цей прийом їжі може здатися скромним, експерти харчування давно підкреслюють користь обох інгредієнтів як частини збалансованого раціону. Разом вони забезпечують поєднання клітковини, вітамінів та вуглеводів, які можуть допомогти організму залишатися енергійним протягом усього ранку, пише журнал Ok!.

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Яблука є джерелом клітковини, вітаміну С та рослинних сполук, відомих як поліфеноли. За даними Британського фонду серця, дієта, багата на фрукти та овочі, може сприяти підтримці здоров'я серця та зниженню ризику серцево-судинних захворювань у довгостроковій перспективі.

Раніше ми розповідали, якому сніданку віддає перевагу принцеса Уельська Кейт.

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