- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 442
- Час на прочитання
- 1 хв
У ній лише два інгредієнти: яку страву їсть на сніданок принц Джордж — спадкоємець британського престолу
Старший син принца Вільяма і принцеси Кейт – принц Джордж – починає свій день із ситного та корисного сніданку, багатого на поживні речовини, важливі для здоров'я серця.
Ранковий прийом їжі 12-річного принца Джорджа простий та містить інгредієнти, які, як вважається, сприяють підтримці здоров'я серця у довгостроковій перспективі.
Джордж їсть на сніданок вівсянку з яблуками. Таке поєднання продуктів для сніданку, напевно, вже є в кухонних шафах багатьох сімей по всій Великій Британії.
Хоча цей прийом їжі може здатися скромним, експерти харчування давно підкреслюють користь обох інгредієнтів як частини збалансованого раціону. Разом вони забезпечують поєднання клітковини, вітамінів та вуглеводів, які можуть допомогти організму залишатися енергійним протягом усього ранку, пише журнал Ok!.
Яблука є джерелом клітковини, вітаміну С та рослинних сполук, відомих як поліфеноли. За даними Британського фонду серця, дієта, багата на фрукти та овочі, може сприяти підтримці здоров'я серця та зниженню ризику серцево-судинних захворювань у довгостроковій перспективі.
Раніше ми розповідали, якому сніданку віддає перевагу принцеса Уельська Кейт.