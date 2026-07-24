14 факторів ризику деменції: як змінити своє життя, щоб уникнути хвороби

Деменція / © Credits

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Кількість випадків хвороби Альцгеймера може потроїтися до 2050 року: ось як усунення 14 факторів ризику деменції вже зараз може змінити цю ситуацію.

Перспектива деменції дійсно лякає, проте все частіше науковці кажуть про те, що в багатьох випадках її розвиток можна відтермінувати або й зовсім йому запобігти.

Як повідомляє Woman`s World, прогнозується, що кількість випадків деменції у світі зросте майже втричі — від приблизно 57 мільйонів людей 2019 року до 153 мільйонів до 2050-го. Близько 45% цих випадків можна було б запобігти або відтермінувати, якби люди й уряди боролися з 14 факторами ризику деменції, які можна змінити, починаючи з дитинства і аж до похилого віку.

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Як 14 факторів ризику деменції розподіляються за етапами життя

Експерти класифікують 14 факторів ризику деменції залежно від часу їх появи. Кожен фактор має певну частку ризику, якої можна уникнути, якщо вжити заходів на достатньо ранній стадії. В дужках зазначений відсоток ризику від частки, яку можна змінити.

Фактори ризику розвитку деменції в ранньому віці:

низький рівень освіти (5%)

Фактори ризику розвитку деменції в середньому віці:

втрата слуху (7%)

підвищений рівень холестерину ЛПНЩ (7%)

депресія (3%)

черепно-мозкова травма (3%)

недостатня фізична активність (2%)

діабет (2%)

куріння (2%)

гіпертонія (2%)

ожиріння (1%)

надмірне вживання алкоголю (1%)

Фактори ризику розвитку деменції в похилому віці:

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соціальна ізоляція (5%)

забруднення повітря (3%)

втрата зору (2%)

У сукупності ці 14 факторів зараз становлять основу сучасних уявлень про модифіковані фактори ризику розвитку деменції та значну частину практичних рекомендацій щодо того, як запобігати погіршенню когнітивних функцій, пов’язаному з хворобою Альцгеймера, протягом усього життя.

Які фактори ризику розвитку деменції є найважливішими

У глобальному масштабі найбільшу вагу мають чотири фактори. На порушення слуху та високий рівень холестерину ЛПНЩ припадає приблизно по 7% модифікованої частки, водночас на низький рівень освіти в ранньому віці та соціальну ізоляцію в літньому віці — приблизно по 5%.

Це означає, що найбільші вигоди для населення пов’язані з забезпеченням доступності слухових апаратів, лікуванням високого рівня холестерину приблизно від 40 років, розширенням доступу дітей до якісної освіти та зміцненням соціальних зв’язків серед людей похилого віку. Провідна авторка дослідження, професорка Гілл Лівінгстон звертає увагу на новий звіт, який показує, що можна й потрібно робити набагато більше для зниження ризику деменції. Ніколи не рано та ніколи не пізно вживати заходів, адже є можливості вплинути на ситуацію на будь-якому етапі життя.

Професорка також попередила, що триваліший вплив факторів ризику має серйозніші наслідки та найбільше позначається на людях, які й без того перебувають у вразливому становищі, зокрема на мешканцях країн з низьким і середнім рівнем доходу, а також на соціально та економічно незахищених групах населення.

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Ключові рекомендації включають таке:

Забезпечте всім дітям якісну освіту та сприяйте розвитку когнітивних здібностей протягом усього життя.

Користуйтеся слуховими апаратами та зменшуйте вплив шкідливого шуму.

Виявляйте та лікуйте високий рівень холестерину ЛПНЩ, починаючи приблизно від 40 років.

Проходьте скринінг і лікування зору.

Ефективно лікуйте депресію та запобігайте травмам голови за допомогою шоломів під час їзди на велосипеді та занять контактними видами спорту.

Підтримуйте соціальні звʼязки.

Зменшуйте вплив забруднення повітря, куріння і шкідливого вживання алкоголю.

Попереджуйте і контролюйте високий кров’яний тиск, діабет та ожиріння за допомогою здоровішого харчування.

Хоча вченим ще належить знайти ліки від деменції, кожен проактивний крок у напрямку зниження ризику її розвитку може мати величезне значення на особистому та суспільному рівнях.

Здоровий спосіб життя може не лише знизити ризик, а й відтермінувати початок деменції, а це означає, що люди, у яких вона все ж розвинеться, можуть прожити з нею менше років.

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