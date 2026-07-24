Кремль знову заговорив про «угоди» зі США: Рубіо відповів і поставив крапку в історії з «духом Анкориджа»

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Сполучені Штати Америки вкотре жорстко спростували заяви Кремля про «угоди» щодо України, які нібито мали місце торік на Алясці під час зустрічі президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна. Втім, у Москві не припиняють зухвало твердити про так званий «дух Анкориджа».

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Державний секретар США Марко Рубіо відкинув російський наратив про те, що Вашингтон і Москва досягли будь-якої угоди щодо припинення війни під час саміту на Алясці у серпні 2025-го. Після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 23 липня американський посадовець заявив, що тодішні «пропозиції» РФ провалилися. Водночас мир прийде лише завдяки новим «концепціям та ідеям», які, за словами Рубіо Штати готові підтримати.

Реклама

Своєю чергою, російське МЗС заявило, що Лавров підтвердив Рубіо готовність до переговорів та зобов’язання щодо «пропозицій» США, з якими президент-диктатор Володимир Путін погодився на саміті на Алясці.

«Російські чиновники регулярно посилаються на нібито „угоди з Анкориджа“ для просування наративів про готовність до переговорів, незважаючи на відсутність будь-яких публічних заяв після саміту та нещодавню відмову американських чиновників від таких російських наративів», — зауважують в ISW.

Аналітики акцентують, що президент України Володимир Зеленський продовжує наголошувати на своїй відданості мирним переговорам із США та агресоркою РФ. Днями український лідер зустрівся з американським спецпосланцем на Близькому Сході Стівом Віткоффом та колишнім радником президента США Джаредом Кушнером, під час яких обговорив зусилля щодо мирних переговорів.

Зокрема, Зеленський підтвердив свій намір провести тристоронні переговори між США, Україною та Росією восени 2026 року.

Реклама

«Президент України неодноразово підтверджував свою відданість мирним переговорам та готовність йти на значущі компроміси для припинення війни, незважаючи на спроби Росії хибно зобразити Україну як непохитливу сторону в мирних зусиллях», — наголошують американські фахівці.

Зустріч Рубіо і Лаврова на Філіппінах

На Філіппінах 23 липня під час заходів Асоціації держав Південно-Східної Азії відбулася зустріч Марко Рубіо та Сергія Лаврова. Після переговорів очільник МСЗ Росії взявся просувати риторику про «мир». Крім того, він знову згадав так звані «домовленості» після зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Анкориджі у серпні 2025 року, хоча США неодноразово наголошували, що жодних офіційних угод тоді досягнуто не було.

Водночас Марко Рубіо наголосив, що Вашингтон готовий використати всі дипломатичні можливості та відіграти будь-яку позитивну роль, яка допоможе наблизити припинення війни. З його слів, Сполучені Штати готові активніше долучитися до зусиль, якщо з’явиться реальний шанс досягти мирної угоди.

Новини партнерів