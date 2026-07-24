Фото ілюстративне / © Credits

Реклама

Українські народні лайки та стійкі вислови вражають своєю колоритністю, однак далеко не всі знають їхній первинний зміст.

Мовознавиця Аліна Острозька детально пояснила, що насправді означають відомі фрази, які люди нерідко вживають у повсякденному мовленні.

Виявляється, більшість подібних прокльонів містять побажання важких захворювань чи зустрічі з нечистою силою.

Реклама

«Ви точно хоча б раз казали «Хай тобі трясця», або «хай тобі грець». Але чи знаєте ви, що означають ці слова? Що насправді ви бажали людині? Бо якщо ви кажете «хай тебе пранці з’їдять», пам’ятайте: пранці – це хвороба, яка передається статевим шляхом, це сифіліс», — застерігає Аліна Острозька.

За словами експертки, обережними варто бути й з іншими популярними фразами, адже за ними ховаються серйозні недуги:

«трясця» — це лихоманка або пропасниця;

«пек тобі» — походить від слова «пекло» та споріднене з дієсловом «спекатися»;

«грець» — у фразах на кшталт «грець побивай» чи «хай йому грець» означає апоплексичний удар, інсульт або параліч. Утім, у певних контекстах так називали навіть диявола.

Окрім того, філологиня звернула увагу на регіональні відповідники цих висловів. Зокрема, на заході України популярна фраза «шляк би тебе трафив».

«На Галичині, до речі, можна почути «шляк би тебе трафив» – тут «шляк» це теж параліч або інсульт, а «трафити» — означає вразити, спіткати. Тобто цей вислів майже повністю відповідає літературному «хай тобі грець», — підсумувала Аліна Острозька.

Реклама

Як правильно говорити українською — останні новини

Навіть у розмовах про авто українці часто вживають русизми, хоча для кожного такого терміна існує правильний відповідник — наприклад, «кермо» замість «руля», «склоочисники» замість «двірників», «гальма» замість «тормозів», а також «затори» та «посвідчення водія» замість звичних кальок.

Слово «благополуччя» в українській мові часто вживають без потреби, хоча є багато точніших і милозвучніших відповідників — найкраще підійде «добробут», а для емоційного чи нематеріального значення варто обирати вислови на кшталт «родинний затишок», «душевна рівновага» чи «спокій і злагода». Залежно від контексту доречними будуть також «достаток», «заможність», «процвітання» або «статки».

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів