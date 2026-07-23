Всі кажуть "Київська Русь", але її так не називали: філологиня здивувала справжньою назвою і закрила рот росіянам

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Словосполучення «Київська Русь» ніколи не існувало в середньовічних джерелах, адже сучасники називали свою державу зовсім інакше.

Про історію виникнення цього терміна та спроби Росії привласнити українську спадщину розповіла філологиня Аліна Острозька.

За словами мовознавиці, у пам’ятках XI–XIII століть вживалися винятково назви «Русь» або «руська земля». Сама ж форма «Київська Русь» з’явилася набагато пізніше.

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«Термін «Київська Русь» утвердився в історіографії у XIX столітті як науковий термін. Він допомагав історикам відрізняти середньовічну Русь із центром в Києві від пізніших держав і земель, які теж використовували назву «Русь», — пояснила Аліна Острозька.

Згодом російська імперська пропаганда адаптувала це наукове поняття під власну концепцію, намагаючись зробити давню київську державу першим етапом історії Росії. На цю маніпуляцію свого часу вказував ще Михайло Грушевський, наголошуючи, що історію Русі не можна автоматично перетворювати на початок російської держави.

Філологиня нагадує, що до XVI століття сусідня країна мала офіційну назву Велике князівство Московське, яке пізніше стало Московським царством. Перейменування на Російську імперію відбулося лише 1721 року за Петра І, який прагнув привласнити спадщину давньої Русі.

«Тому важливо не плутати поняття «руський», тобто пов’язаний з Руссю, і «російський», тобто пов’язаний із сучасною Росією. Це різні історичні поняття», — наголосила Острозька.

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Зауважимо, у повсякденному спілкуванні варто уникати слів «переписка» та «переписуватися», оскільки вони є кальками з російської й не відповідають літературній нормі, а замість них правильно вживати «листування» та «листуватися» (або «обмінюватися повідомленнями»), що зробить мовлення чистішим і природнішим.

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