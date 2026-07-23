Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють пояснювати складне простими словами

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Але її наявність ще не гарантує, що ми зможемо нею скористатися — часто факти та дані викладені в джерелах надто складно, закрутисто і заплутано — розібратися в них можуть далеко не всі.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють пояснювати складне простими словами.

Телець

Тельці мають терпіння, якому можуть позаздрити навіть ангели: у будь-якій розмові вони можуть докладно й спокійно, але водночас дуже просто і зрозуміло, не використовуючи хитромудрих слів і професійних термінів, пояснити незрозумілі речі так, що всі «в курсі».

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Близнята

Близнята самі не люблять складних речей, які не дуже добре розуміють. Тому, дізнавшись якусь інформацію, що не до кінця зрозуміла їм самим, вони витрачають деякий час на те, щоб досконально в ній розібратися, а потім із приголомшливою для співрозмовників легкістю пояснюють її.

Діва

Діви відомі своїм аналітичним складом розуму, завдяки якому вони — хоч, можливо, й не без зусиль — вивчають усі факти, що стають їм відомими, розкладають усе по поличках і роблять висновки — не дивно, що в результаті вони викладають складну теорію так, ніби це — таблиця множення.

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