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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
408
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні варто помиритися з близькими людьми після сварки

Цей день, згідно з зірками, призначений для позитивних життєвих змін, які в будь-якому разі мають бути спрямовані на творення.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

До того ж це стосується не лише матеріальних, а й моральних аспектів нашого життя, зокрема, стосунків між людьми — їх вдасться налагодити, посилити та зміцнити.

Сьогодні, 23 липня, представникам усіх знаків зодіаку вдасться налагодити та зміцнити стосунки з оточенням, але трьом із них вдасться помиритися з близькими людьми після сварки.

Овен

Овни, які поспішили зруйнувати дуже дорогі для них стосунки, вже давно розкаялися у своєму вчинку, але не знають, як виправити ситуацію, що склалася. Вихід із неї там само, де й вхід: потрібно зробити крок до примирення — близька людина теж піде назустріч.

Близнята

Близнята посварилися з близькою людиною через гордість, яка взяла гору над ними і продовжує впливати на представників цього знака, не даючи їм примиритися. Представникам цього знака необхідно звернутися до іншого боку своєї особистості, яка схильна до миролюбності та примирення.

Козоріг

Козорогам завадить примиритися з людиною, з якою вони посварилися вже давно, властива їм упертість. Представникам цього знака бракує спілкування з цією людиною, та й образа, якщо вона була, давно минула, тому дуже важливо подолати свій норов, тоді помиритися буде легко.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
408
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