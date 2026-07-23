Астрологічний прогноз на 23 липня

Струмок / © Associated Press

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати роботу над новими проєктами, але лише за умови, що вони пов’язані з творенням; будь-яке руйнування заборонено.

Символ дня: Струмок.

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Стихія дня: Вода .

Щасливе число дня: 1 .

Щасливий колір дня: жовтий, золотистий.

Щасливі камені дня: бурштин , бірюза, олівін, хризоліт.

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За яку частину тіла відповідає: підребер’я .

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, минають дуже швидко, але все ж не варто відмовлятися від візиту до лікаря.

Харчування протягом дня: можна не обмежувати себе в їжі.

Стрижка дня: від стрижки слід відмовитися — вона не принесе користі ані зовнішності, ані внутрішньому стану.

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Сьогоднішні дачні роботи: можна збирати врожай лише тих культур, які призначені для негайного вживання в їжу.

Магія та містика дня: можна читати заклинання на успіх у торгівлі, бізнесі та фінансах.

Денні сни: сни цієї ночі не вважаються пророчими, особливо якщо в них ми побачимо померлих близьких: дуже важливо звернути увагу на слова, які вони скажуть.

Табу дня: не можна вирушати в подорожі — найімовірніше, вони виявляться невдалими.

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Цитата дня: «Любов ніколи не залишає нас самих» (Боб Марлі).

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