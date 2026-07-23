Іран ударив по об’єктах ЦРУ: у США перевіряють можливу участь Росії

© Associated Press

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Іран від початку війни на Близькому Сході неодноразово атакував об’єкти Центрального розвідувального управління США в регіоні Перської затоки за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, слідчі розглядають версію, що Москва могла передати Тегерану дані про цілі або сучасні технології, які підвищили ефективність іранських безпілотників.

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Водночас співрозмовники Reuters наголошують, що наразі жодних остаточних висновків щодо можливої участі Росії не зроблено.

«Остаточних висновків щодо можливої участі Росії в цих атаках наразі немає», — повідомили джерела, дотичні до розвідки США.

За даними агентства, у березні щонайменше два об’єкти ЦРУ зазнали атак.

Один із них розташований на території посольства США в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), інший — на сході Іраку.

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Деякі джерела також повідомляють про інші удари, однак подробиці цих інцидентів не розголошуються.

Як зазначають західні посадовці, атака на американське посольство в Саудівській Аравії могла бути здійснена модернізованими безпілотниками Shahed.

За їхніми словами, ці дрони могли вдосконалити за сприяння Росії.

Один безпілотник пошкодив зовнішню частину дипломатичної установи, інший залетів усередину території посольства та вибухнув. Інформації про загиблих або постраждалих не надходило.

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Reuters також повідомляє, що Росія могла допомогти Ірану підвищити точність безпілотників Shahed-136, зокрема шляхом передачі системи супутникової навігації Kometa-M.

За словами джерел, Москва може бути готовою й надалі підтримувати дії, спрямовані проти американських операцій на тлі спроб Вашингтона завершити війну в Ірані.

Крім того, у вихідні Іран завдав ракетного удару по авіабазі США в Йорданії, внаслідок чого загинули двоє американських військових.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп висловився про конфлікт з Іраном, заявивши, що Тегеран «дуже скоро» буде готовий до угоди.

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Ми раніше інформували, що Єменські хусити заявили про початок блокади Саудівської Аравії та оголосили загальну мобілізацію на підконтрольних територіях.

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