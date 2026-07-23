Генерал розкрив головне завдання Драпатого: від цього залежить майбутнє ЗСУ

Михайло Драпатий / © Hromadske.ua

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Новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий має всі необхідні знання та практичний досвід, щоб ефективно виконувати свої обов’язки.

Про це заявив генерал-майор у запасі, заступник міністра оборони України у 2022–2023 роках в етері Еспресо.

«По-перше, новий головнокомандувач, генерал Драпатий вже має досвід цієї війни, він вже пройшов всі необхідні рівні офіцера, генерала, які потрібні для того, щоб компетентно підходити до цієї задачі, яку на нього поклали», — сказав Гаврилов.

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Водночас він зауважив, що тепер Драпатому необхідно мислити ширше, адже нова посада передбачає ухвалення стратегічних рішень.

«Ясно, що зараз йому треба буде подивитися більш ширше на багато питань, тому що він буде виходити за межі оперативного бачення, він має розуміти більш стратегічні питання», — додав він.

За словами Гаврилова, новий головнокомандувач не працюватиме сам, адже разом із ним до виконання нових завдань адаптуватиметься вся команда.

«Також тут немає великої драми, тому що він не один, вся команда, яка разом з ним буде заходити на різні рівні, вони також будуть цьому навчатися і це не є, скажем так, проблемою», — зазначив генерал-майор.

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Він наголосив, що цей процес стане викликом, однак має цілком реалістичне вирішення.

«Це є викликом, але є виклик, який має своє рішення», — сказав Гаврилов.

На його думку, одним із першочергових завдань Драпатого стане забезпечення безперебійної роботи військових структур, які відповідають за стійкість оборони.

«Основне для нього — це те, щоб зараз зберігалася нормальна відповідальна активність на фронті по всіх цих військових структурах, які відповідають саме за стабільність фронту, а це корпуси, оперативні командування. І там він має величезний досвід саме в цьому питанні».

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Гаврилов висловив сподівання, що новий головнокомандувач надаватиме більше повноважень корпусам та іншим військовим формуванням, щоб вони й надалі працювали ефективно.

«Тому я сподіваюсь, що просто фактично він буде працювати в режимі надання більших повноважень саме корпусам і іншим для того, щоб вони працювали в тому ж ритмі, в тому ж режимі, як вони робили і при попередньому головнокомандуючому. Тут я не бачу великих таких от проблем. Будуть певні виклики, але ці виклики абсолютно реалістично можуть бути вирішені», — наголосив він.

Окремо генерал-майор підкреслив, що ключовим напрямом діяльності нового керівника ЗСУ має стати прискорення технологічної модернізації армії.

«Основна зараз його задача — це прискорити трансформацію Збройних сил України в напрямку технологічному, з тим, щоб ми менше залучали людей на полі бою і більше використовували безпілотні платформи», — вважає він.

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На думку Гаврилова, активніше застосування безпілотних систем дозволить суттєво скоротити кількість військовослужбовців, яких необхідно безпосередньо залучати до виконання бойових завдань.

«І для цього нам тоді не потрібно буде дуже, так скажем, застереженнями дивитися на російські ідеї щодо мобілізації і так інше. Так що, якщо ми зможемо замінити максимально людей на полі бою, всю цю роботу по вирішенню задач, будуть виконувати саме ці безпілотні системи», — додав він.

Гаврилов також висловив переконання, що прихід нового покоління військових керівників сприятиме швидшій адаптації українського війська до сучасних умов війни.

Водночас він зазначив, що не очікує серйозних труднощів для Драпатого на посаді головнокомандувача. На його думку, головними завданнями залишаться формування стратегічного бачення та ефективна координація роботи корпусів і оперативних командувань.

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«І це покоління молодих генералів, які заходять зараз на ключові посади Збройних сил разом з Міністерством оборони. Я сподіваюсь, Міністерство оборони сформується також більш-менш в роботоздатному стані».

За словами Гаврилова, саме ці керівники мають забезпечити прискорений перехід української армії до нових принципів ведення війни.

«Вони мають прискорити саме переведення Збройних сил до нових викликів війни. Тому що ворог буде готуватися до останніх своїх спроб щось зробити і ми маємо до цього бути готовими з тими ресурсами, які у нас є», — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий офіційно став до виконання обов’язків та прокоментував призначення на посаду начальника Генерального штабу генерал-майора Ігоря Скибюка.

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Ми раніше інформували, що керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на кадрові зміни у вищому командуванні ЗСУ.

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