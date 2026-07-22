Буданов вперше відреагував на відставку Сирського та призначення Драпатого

Кирило Буданов

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на кадрові зміни у вищому командуванні ЗСУ. Він подякував Олександру Сирському «за роки найважчої роботи», а нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого попередив про «важкі завдання» у майбутньому.

Про це керівник ОП написав на офіційній сторінці у Телеграм-каналі.

Буданов відреагував на кадрові зміни у керівництві ЗСУ

Керівник ОП назвав рішення Володимира Зеленського про кадрові зміни у вищому військовому керівництві ЗСУ «надзвичайно важливим».

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«Зараз головне — управління військами та повна концентрація на фронті, адже ворог пауз у війні не робить», — наголосив він.

Буданов — про відставку Сирського

Буданов подякував Сирському за захист України в «один із найбільш критичних моментів війни».

«Ви зробили для захисту України надзвичайно багато. Оборона Києва, Харківська операція, найважчі ділянки фронту й загалом прийняття командування Збройними Силами в один із найбільш критичних моментів війни. Ми працювали поруч у цих операціях — разом із ГУР, яке я очолював, і я бачив цю роботу», — зауважив керівник ОП.

Буданов висловився про призначення Драпатого новим головкомом

Буданов, коментуючи призначення Драпатого головнокомандувачем, розповів, що знає його давно. За його словами, новий головком «тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко та береже людей».

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«Це командир із реальним відчуттям бою, що тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко та береже людей. Армія йому довіряє, і це бойова заслуга. Михайле Васильовичу, попереду великі завдання, і у вас є все, щоб їх виконати», — сказав він.

Він наголосив, що армія «в надійних руках» і що він може розраховувати на підтримку керівника ОП.

«Ми знаємо, за що стоїмо, і знаємо, куди йдемо. Наша стійкість — це шлях до перемоги. Ви можете розраховувати на мою повну підтримку й допомогу. Наша сила — в єдності та відповідальності кожного», — підсумував він.

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