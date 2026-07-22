Кирилл Буданов

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Глава Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на кадровые изменения в высшем командовании ВСУ. Он поблагодарил Александра Сырского «за годы тяжелейшей работы», а нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого предупредил о «трудных задачах» в будущем.

Об этом руководитель ОП написал на официальной странице в Телеграмм-канале.

Буданов отреагировал на кадровые изменения в руководстве ВСУ

Руководитель ОП назвал решение Владимира Зеленского о кадровых изменениях в высшем военном руководстве ВСУ «чрезвычайно важным».

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«Сейчас главное — управление войсками и полная концентрация на фронте, ведь враг пауз в войне не делает», — подчеркнул он.

Буданов — об отставке Сырского

Буданов поблагодарил Сырского за защиту Украины в «один из самых критических моментов войны».

«Вы сделали для защиты Украины очень много. Оборона Киева, Харьковская операция, тяжелые участки фронта и принятие командования Вооруженными Силами в один из наиболее критических моментов войны. Мы работали рядом в этих операциях — вместе с ГУР, которое я возглавлял, и я видел эту работу», — отметил руководитель ОП.

Буданов высказался о назначении Драпатого новым главкомом

Буданов, комментируя назначение Драпатого главнокомандующим, поведал, что знает его издавна. По его словам, новый главком «трезво оценивает обстановку, принимает решение быстро и бережет людей».

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«Это командир с реальным чувством боя, трезво оценивающий обстановку, принимает решение быстро и бережет людей. Армия ему доверяет и это боевая заслуга. Михаил Васильевич, впереди большие задачи, и у вас есть все, чтобы их выполнить», — сказал он.

Он подчеркнул, что армия «в надежных руках» и что он может рассчитывать на поддержку руководителя ОП.

«Мы знаем, за что стоим, и знаем, куда идем. Наша стойкость — это путь к победе. Вы можете положиться на мою полную поддержку и помощь. Наша сила — в единстве и ответственности каждого», — подытожил он.

Отставка Сырского — последние новости

Напомним, 21 июля Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и назначил новым главкомом Михаила Драпатого.

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В NYT считают, что Зеленский решил уволить Сырского с должности главнокомандующего ВСУ по ряду причин, в том числе протестам по Украине и военному расколу в стране.

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