Какому знаку Зодиака повезет 23 июля: кого ожидает значительное денежное поступление

Стрелец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 23 июля?

Нынешний день идеально подходит для работы над новыми проектами, которые раньше — по объективным и уважительным причинам — считались неосуществимыми. При этом начинания должны быть по-настоящему масштабными, решение любых мелких вопросов нужно отложить на потом.

Также — насколько бы мы ни были заняты — очень важно найти время для общения с близкими людьми — особенно пожилыми родственниками — которые из-за нашей тотальной занятости в последнее время не так часто этого удостаиваются. Разговоры с ними станут не просто выполнением родственного долга — они позволят «напитаться» позитивной энергетикой, которой нам всегда не хватает.

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Стрелец

Значительное денежное поступление, возможное в этот день, станет не только приятным жизненным моментом, но и большой ответственностью. Проще всего потратить его на мелочи, которые ненадолго порадуют, но при этом проделают серьезную брешь в бюджете.

Звезды советуют представителям знака подумать о том, куда вложить полученную сумму, чтобы деньги не обесценивались, а работали. Правда, подумать над этим шагом необходимо тщательно и серьезно, иначе улучшить свое материальное положение не удастся.

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