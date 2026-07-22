Летние модные тренды: Андре Тан рассказал, какие вещи и обувь сделают образ актуальным в этом сезоне

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

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Дышащий трикотаж

Это могут быть джемперы или тонкие свитера. Такие вещи не перегружают образ и прекрасно сочетаются практически со всем.

Винтажные платья-комбинации

Атлас, кружево, мягкие силуэты — такие вещи — это тот случай, когда кажется, что вы потратили часы на этот образ, но на самом деле — всего несколько минут.

Вьетнамки на каблуках

Сегодня это одна из самых популярных моделей обуви этого лета.

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Прозрачные текстуры и насыщенные цвета

Легкие ткани, полупрозрачные ткани, шоколадные и оливковые оттенки — именно эти детали сделают ваш образ современным и очень актуальным.

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