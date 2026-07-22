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- Школа стиля
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Летние модные тренды: Андре Тан рассказал, какие вещи и обувь сделают образ актуальным в этом сезоне
Дизайнер назвал главные тренды лета 2026 года, которые легко вписать в свой гардероб и сделать образ современным, стильным и элегантным.
Дышащий трикотаж
Это могут быть джемперы или тонкие свитера. Такие вещи не перегружают образ и прекрасно сочетаются практически со всем.
Винтажные платья-комбинации
Атлас, кружево, мягкие силуэты — такие вещи — это тот случай, когда кажется, что вы потратили часы на этот образ, но на самом деле — всего несколько минут.
Вьетнамки на каблуках
Сегодня это одна из самых популярных моделей обуви этого лета.
Прозрачные текстуры и насыщенные цвета
Легкие ткани, полупрозрачные ткани, шоколадные и оливковые оттенки — именно эти детали сделают ваш образ современным и очень актуальным.
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