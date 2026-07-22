На Украину надвигается похолодание, а в четырёх областях ожидается опасная непогода: синоптики бьют тревогу

Синоптики предупреждают о похолодании в Украине / © Pixabay

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В среду в большинстве регионов Украины будет теплая и сухая погода, однако атлантический фронт принесет локальные грозовые дожди и временное похолодание.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в большинстве областей Украины сухую и тёплую погоду, однако в Одесской и Николаевской областях, а также местами в Черкасской области и на Закарпатье пройдут дожди с грозами.

Самая высокая температура воздуха ожидается в Крыму, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях, где в течение дня столбики термометров будут показывать от +26 до +31 градуса тепла.

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По словам Диденко, прохладнее всего будет на Волыни, в Ровенской, Житомирской и Черниговской областях, где температура воздуха составит от +19 до +22 градусов тепла. На остальной территории Украины ожидается +22…+25 градусов.

Метеоролог Виталий Постригань отмечает, что в период с 22 по 24 июля атмосферная циркуляция изменится таким образом, что в Украину вновь будет поступать прохладный воздух с Атлантики. Температура воздуха снизится: ночью ожидается от +11 до +16 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +21 до +26 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, 22 июля в большинстве областей Украины сохранится сухая и умеренно прохладная погода благодаря воздушным массам с северо-запада. Лишь ночью на востоке и днём в юго-западных регионах пройдут локальные грозовые дожди, а в Одесской области ожидаются сильные ливни с градом и шквальным ветром.

В целом по стране синоптики прогнозируют переменную облачность: ночью будет +10…+15 градусов, днём +21…+26 градусов, а на юге и востоке сохранится жара до +29 градусов.

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Погода в Украине 22 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в крупных украинских городах 22 июля.

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