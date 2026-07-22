Мигранты в России / © Associated Press

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Российские власти нашли новый циничный способ пополнить ряды оккупационной армии через массовое давление на мигрантов. Теперь угроза депортации становится инструментом принудительного рекрутинга на фоне проблем на фронте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В России усиливают правовое давление на мигрантов, предположительно пытаясь заставить их вступать в армию под угрозой депортации.

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Так, 21 июля Государственная дума РФ приняла законопроект, значительно расширяющий перечень правонарушений, за которые иностранцев могут выдворять из страны. Среди таких оснований:

дискредитация Вооруженных сил России,

участие в несанкционированных акциях,

публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности страны,

несоблюдение режимов чрезвычайного положения, контртеррористической операции или военного положения,

неповиновение представителям правоохранительных органов.

«Вероятно, российские власти будут пытаться задерживать большое количество мигрантов за любое неповиновение или критику, чтобы заставить их подписывать контракты на военную службу на фоне снижения темпов вербовки в российскую армию», — считают аналитики ISW.

Напомним, руководитель украинского ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что осенью Россия готовит масштабную мобилизацию полумиллиона человек, чтобы закрыть дыры на востоке Украины и потенциально открыть новое направление фронта. Украину ждут тяжелые пехотные бои с использованием дронов и УАБов, однако Кремль переоценивает результативность этого плана.

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