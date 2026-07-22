58-летняя Кайли Миноуг в рваных джинсах и шляпе отдыхает на Корсике

Кайли Миноуг

Реклама

58-летняя австралийская поп-певица, автор песен и актриса — Кайли Миноуг — решила сделать паузу в насыщенном рабочем графике и отправилась на заслуженный отдых. Для отпуска звезда выбрала живописную Корсику — французский остров в Средиземном море, известный своими лазурными пляжами, уютными бухтами и горными пейзажами.

Как проходит ее путешествие, она показала в своем Instagram. На новых фото звезда позировала в серой футболке с принтом, рваных светлых джинсах, красных вьетнамках и в котоновой широкополой шляпе.

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг отдыхает на Корсике

Корсика

Кайли Миноуг

Образ Кайли дополняла интересная объемная салатовая сумка.

Реклама

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг

«Первый полноценный мини-отпуск за очень долгое время», — написала Миноуг под фото.

Ранее, напомним, Кайли Миноуг продемонстрировала изысканный образ на мероприятии по случаю запуска документального трехсерийного сериала Netflix о ней самой, который получил название «Кайли».

Новости партнеров