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- Шоу-бизнес
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58-летняя Кайли Миноуг в рваных джинсах и шляпе отдыхает на Корсике
Звезда показала, где проводит свой отпуск.
58-летняя австралийская поп-певица, автор песен и актриса — Кайли Миноуг — решила сделать паузу в насыщенном рабочем графике и отправилась на заслуженный отдых. Для отпуска звезда выбрала живописную Корсику — французский остров в Средиземном море, известный своими лазурными пляжами, уютными бухтами и горными пейзажами.
Как проходит ее путешествие, она показала в своем Instagram. На новых фото звезда позировала в серой футболке с принтом, рваных светлых джинсах, красных вьетнамках и в котоновой широкополой шляпе.
Образ Кайли дополняла интересная объемная салатовая сумка.
«Первый полноценный мини-отпуск за очень долгое время», — написала Миноуг под фото.
Ранее, напомним, Кайли Миноуг продемонстрировала изысканный образ на мероприятии по случаю запуска документального трехсерийного сериала Netflix о ней самой, который получил название «Кайли».