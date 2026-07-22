Гороскоп на 23 июля для всех знаков Зодиака: день, когда можно начинать новое большое дело

Сад

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Можно открывать собственное дело, делать первые шаги в бизнесе, приступать к ремонту или строительству загородного дома — заложенный в этот день фундамент простоит века, причем в буквальном смысле этого слова.

Можно проводить деловые переговоры: общий язык удастся найти даже с самыми несговорчивыми собеседниками.

День также благоприятен для благотворительности в любом ее виде по отношению к окружающим — как совершенно незнакомым, так и близким нам людям.

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Овен

Любимому человеку желательно помогать в любых жизненных обстоятельствах, но сейчас он особенно нуждается в вашей моральной поддержке: почувствовав, что вы в него верите, он сможет свернуть горы.

Телец

Подробный план на день необходимо продумать и просчитать заранее — важно учесть все возможные в данном случае тонкости и нюансы и отделить первоочередные дела от второстепенных, только так можно будет успеть все.

Близнецы

Хороший день для того, чтобы разобрать завалы ненужных бумаг и вещей, скопившиеся на работе и дома, — так вы освободите положительную энергию и очистите «плацдарм» для последующих серьезных и важных свершений.

Рак

Человек, обидевший вас в прошлом, может снова появиться в вашей жизни — на этот раз для того, чтобы извиниться: раскаяние, скорее всего, будет искренним, так что имеет смысл забыть о былом негативе простить его.

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Лев

Удачный день для начала долгожданного ремонта, который закончится не только успешно, но и быстро, не успев — как это часто бывает — превратиться в стихийное бедствие, главное, сосредоточиться только на этом деле.

Дева

Не стоит добиваться поставленной цели во что бы ни стало, гораздо лучше, как советуют в таких случаях психологи, отпустить ситуацию и посмотреть, как все сложится дальше: то, что должно быть вашим, от вас не уйдет.

Весы

Не отказывайте тем, кто обратить к вам с просьбой дать совет, — возможно, именно вы — в силу свойственной вам жизненной мудрости — сможете подсказать ему, как именно нужно поступить в сложившейся ситуации.

Скорпион

Все сделанные вами сегодня добрые дела со временем обязательно вернутся к вам в увеличенном — возможно даже, утроенном — размере, поэтому не стоит экономить на благотворительности — считайте ее выгодной инвестицией.

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Стрелец

Удачный день для того, чтобы донести свою профессиональную или творческую идею до своего руководства: презентация нового проекта пройдет успешно — вы наверняка получите «зеленый свет» на его реализацию.

Козерог

Парадокс сегодняшнего дня состоит в следующем: чем больше дел вы запланируете, тем легче вам будет с ними справиться, а начальство обязательно оценит вашу исполнительность и производительность.

Водолей

Лучшего дня для встречи с людьми, которые могут оказать вам спонсорскую помощь, не найти: они не только внимательно выслушают вас, но и охотно инвестируют средства в проект, которым вы сейчас занимаетесь.

Рыбы

Заподозрив близкого человека в том, что он что-то от вас скрывает, не играйте в детектива и не пытайтесь собрать доказательства его вины: лучше поговорите с ним о своих сомнениях — все сразу же разъяснится.

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