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В стильном костюме из денима: принцесса Елизавета вышла в люди и выпила пива
Наследница бельгийского престола продолжает посещать мероприятия, посвященные празднованию Национального дня.
Принцесса Елизавета была запечатлена на встрече "Все за столом", организованном рестораном Resto National на площади Воссенплейн во время празднования Дня независимости Бельгии.
Будущая королева попробовала закуски и пиво, а также пообщалась с публикой. Одета принцесса Елизавета была в костюм из денима, волосы собрала в низкий хвост, надела золотые серьги-висюльки и золотой браслет на запястье, а также сделала легкий макияж.
Вчера вечером, напомним, члены бельгийской королевской семьи посетили вечернее мероприятие, где появились полным составом.