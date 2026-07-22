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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
135
Время на прочтение
1 мин

В стильном костюме из денима: принцесса Елизавета вышла в люди и выпила пива

Наследница бельгийского престола продолжает посещать мероприятия, посвященные празднованию Национального дня.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Елизавета

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Принцесса Елизавета была запечатлена на встрече "Все за столом", организованном рестораном Resto National на площади Воссенплейн во время празднования Дня независимости Бельгии.

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Будущая королева попробовала закуски и пиво, а также пообщалась с публикой. Одета принцесса Елизавета была в костюм из денима, волосы собрала в низкий хвост, надела золотые серьги-висюльки и золотой браслет на запястье, а также сделала легкий макияж.

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Вчера вечером, напомним, члены бельгийской королевской семьи посетили вечернее мероприятие, где появились полным составом.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
135
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